Detenido ladrón de alcancía en Monclova tras robo en puesto de gorditas

MONCLOVA, COAH.- Un hombre fue detenido la tarde de este lunes luego de robar la alcancía de un puesto de gorditas en pleno Centro de la ciudad, tras aprovechar un descuido de la propietaria para escapar corriendo, aunque terminó siendo capturado por elementos de la Policía Municipal.

El insólito hecho ocurrió poco después del mediodía en el cruce de las calles Abasolo y Juárez, donde el sujeto identificado como Arnold Barrientos Martínez, de 48 años, vecino del Fraccionamiento Aguilar, había acudido a comer al establecimiento.

Luego de degustar unas gorditas, aprovechó un momento de distracción para tomar la alcancía con los ahorros de la comerciante y salir corriendo rumbo a una frutería cercana.

La afectada, al percatarse del robo, pidió ayuda a los elementos municipales que patrullaban la zona en bicicletas.

Los llamados "policletos" iniciaron de inmediato la persecución, logrando ubicar al presunto ladrón dentro de la frutería ubicada sobre la calle Juárez, donde intentaba esconderse.

Arnold Barrientos fue asegurado y entregado a los agentes que acudieron en una patrulla de la unidad 270, quienes lo trasladaron a la Comandancia Municipal.

Pese a la acusación de robo, las autoridades solo pudieron remitirlo por una falta administrativa, ya que no se localizó la alcancía sustraída.