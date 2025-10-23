Omar García Harfuch presenta estrategia de seguridad en México

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reconoció ante el Senado que, si bien las políticas implementadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum han arrojado "resultados medibles", el problema de seguridad en México "no está resuelto".

Al comparecer en el Senado mexicano, el funcionario presentó cifras que, según él, demuestran la efectividad de la estrategia nacional, pero fue cauteloso al afirmar: "El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto. Hay muchos delitos que continúan sucediendo todos los días en nuestro país, como el lamentable homicidio en días recientes de productores limoneros en Michoacán o los homicidios a empresarios".

García Harfuch destacó que, en el primer año de gobierno de Sheinbaum (desde octubre de 2024), el promedio diario de homicidios dolosos se redujo en un 32%, lo que representa 27 casos menos por día en comparación con septiembre de 2024. Además, precisó que el total de delitos disminuyó en un 46% respecto a 2018, marcando el índice más bajo en los últimos diez años.

El titular de la SSPC enfatizó que las reducciones se observan en múltiples delitos de alto impacto entre 2019 y 2025: feminicidios (-28%), secuestros (-69%) y robo con violencia (-48%). Aseguró que estos datos son confiables, ya que provienen de las 32 fiscalías estatales y están verificados por el Gobierno de México.

La estrategia de seguridad en México se basa en cuatro ejes clave: Atención a las causas, Consolidación de la Guardia Nacional, Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

Como parte de esta estrategia, al 30 de septiembre de 2025, se han detenido a más de 35 mil personas por delitos de alto impacto. Además, se ha incautado un arsenal significativo, incluyendo 18,274 armas de fuego, 288 toneladas de drogas —entre ellas 4 millones de pastillas de fentanilo y 48 toneladas de cocaína—, y se desmantelaron 1,597 laboratorios de metanfetaminas. En el combate al huachicol, se han decomisado más de 98 millones de litros de hidrocarburo.

El funcionario subrayó la necesidad de "tener una visión a largo plazo en materia de seguridad" y la importancia de contar con instituciones sólidas para lograr la pacificación del país.