Anuncian nuevos programas sociales para coahuilenses

NUEVA ROSITA, COAH.- El coordinador general de MEJORA Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, anunció que se pondrán en marcha nuevos programas sociales impulsados por el Gobierno del Estado, con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias coahuilenses.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca atender las necesidades más sentidas de la población, tal y como lo mencionó el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, en gira de trabajo por la Región Carbonífera.

Elizondo Pérez detalló que, siguiendo la visión del mandatario estatal, se continuará promoviendo un desarrollo equitativo en todos los municipios de la entidad.

Entre los apoyos contemplados destacan becas del 100 % para mujeres que deseen concluir sus estudios de preparatoria o universidad, así como créditos sin intereses para mujeres emprendedoras.

También se implementarán programas de empleo temporal dirigidos a mujeres y abuelitas que se encuentran al cuidado de sus hijos y nietos.

El funcionario subrayó que estos programas responden directamente a las peticiones que la ciudadanía hace llegar diariamente a las autoridades estatales.

"Estamos escuchando a la gente y diseñando políticas públicas que realmente impacten en su calidad de vida", afirmó en entrevista con medios de comunicación.

Además, Elizondo Pérez resaltó que el Gobierno de Coahuila mantiene un rumbo claro con el lema "Pa´ Delante", gracias a una administración que trabaja de manera unida y cercana a la ciudadanía.

"Tenemos un estado que avanza a paso firme, con un gobernador que todos los días lanza nuevas acciones para mejorar las condiciones de vida en cada colonia", expresó.

Finalmente, reiteró el compromiso del Gobierno del Estado de seguir trabajando con y para la gente, llevando los beneficios de estos programas a todos los rincones de Coahuila.

Con estas iniciativas, se busca consolidar una entidad más justa, equitativa y con mayores oportunidades para todos sus habitantes, subrayó el coordinador general de MEJORA Coahuila.