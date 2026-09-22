Ariadna Montiel informa sobre encuestas para coordinadores de Morena en Zacatecas

La dirigente nacional del partido Morena, Ariadna Montiel, informó que harán públicas las encuestas para definir coordinadores en los estados.

"Las daremos a conocer detalladamente, una por una", afirmó la dirigente nacional del partido en su conferencia semanal.

Montiel además indicó que desde el partido guinda siempre habrá la convicción de caminar de la mano con el PT, luego de que Benjamín Robles y Reginaldo Sandoval afirmaron que, como partido aliado, se han sentido maltratados por Morena.

"Siempre habrá la convicción de caminar juntos; son compañeros entrañables a los que les tenemos un gran aprecio y respeto", expresó Ariadna Montiel.

Añadió que al PT se le ha invitado a la presentación de los coordinadores que ya ha definido Morena y que de parte del partido guinda "se mantiene el diálogo y sigue la convicción de ir en alianza".

Acciones de la autoridad

Montiel Reyes expresó que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, se realizaron cinco encuestas para definir al coordinador: la de Morena, dos espejo contratadas por el partido; la propuesta por el PT y la planteada por el Verde.