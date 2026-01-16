Donald Trump tiene un arma contra México

Para el empresario Andrés Oyervides Ramírez, el presidente Donald Trump, podría utilizar como arma el gas Lp y la gasolina para seguir presionando al Gobierno Mexicano, pero en ese camino se afectaría a millones de mexicanos y esos energéticos podrían dejar de enviarse al país.

Recordó que cuando menos el 75 por ciento de esos combustibles que se consumen en el país, llegan del vecino país, por ello con solo cerrar la llave se dejaría venir una serie de problemas por el no abasto regular ocasionando serios problemas a los mexicanos pues empezaría a faltar.

"Puede que no suspenda todo el mercado de gasolina y gas Lp pero si recorta la cantidad entonces sí que se dejaría venir un serio problema tomando en cuenta que México no es auto suficiente requiere del mercado de Estados Unidos para cubrir las necesidades y es un aspecto que no se puede negar" dijo.

Recordó que México no tiene capacidad para cubrir todo el mercado, es una realidad que cuando menos el 75 por ciento del consumo llega del vecino país, por ello es probable que la use como arma para presionar al Gobierno Mexicano así como lo hace con los aranceles, enfatizó.

Por otro lado, esto primeros quince días de enero, se registra récord en demandas laborales hasta hoy jueves son mil 200 los expedientes los colocados y aunque algunos se arreglaron por conciliar entre las partes, otros seguirán hasta agotar la conciliación o bien que sigan otro proceso.

Roberto Ramírez García, director del Centro de Conciliación Laboral, dijo que esa cifra es tomando en cuenta que en diciembre se trabajó pocos días, entonces los trabajadores esperaron que se reactivarán las actividades para proceder en contra de patrones por esa razón son mil 200 las demandas.

Sobre las causas principales que ocasionan las demandas principalmente por despido injustificado y en ese sentido aclaró que se cita al patrón para conciliar, al mismo tiempo que se informa al trabajador lo que le corresponde y partir a negociar muchas veces con buenos resultados, enfatizó.

Fue claro al indicar que pese a que es más de un millar de demandas la cifra se puede calificar como algo extraordinario tomando en cuenta el periodo vacacional de diciembre que se arrastró a los primeros días de enero por ello se acumuló la cifra de trabajadores que demandaron.

Por otro lado, el área de urgencia de la clínica siete del IMSS ya está al servicio de los derechohabientes, son instalaciones modernas y con todos los servicios, nuevas camas y equipo que vendrá a reforzar la atención que se ofrece a quienes tienen urgencia de servicio médico.

Humberto Prado Montemayor, consejero estatal del IMSS, dijo que se cumplió con el plazo establecido se programó para diciembre y en cierta forma se cumplió con ello ahora son más modernas todas las instalaciones para beneficio de los pacientes, además se atacó un serio problema.

"Fueron años de quejas, urgencias ya no podía permanecer en deplorables condiciones, fue un millonaria inversión que en su momento se va a informar tomando en cuenta que en el transcurso de la obra el presupuesto original se modificó y pese a ello no se suspendieron los trabajos" indicó.

Señaló que poco a poco se fue poniendo al servicio ese departamento, instalaciones de otro nivel por la millonaria inversión que se aplicó y aunque aún faltan pequeños detalles lo importante es que ya está a disposición de pacientes que acuden a ese departamento en la clínica siete.

Nos leemos mañana..