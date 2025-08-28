Celebrarán a Santa Rosa De Lima en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con gran entusiasmo y fervor religioso, el municipio de Múzquiz se alista para celebrar el Día de su patrona, Santa Rosa de Lima, el próximo sábado 30 de agosto.

Tras el novenario que inició el jueves 21 y culmina el viernes 29, los feligreses se preparan para vivir una jornada llena de espiritualidad, tradición y cultura.

El padre Hermeregildo Villalpando Gómez informó que el propósito de estas actividades es fortalecer la virtud teologal de la esperanza, invitando a la comunidad a anclarse más profundamente en Cristo.

Una de las principales novedades de esta edición será la proyección de un video mapping en la fachada del templo parroquial, gracias al apoyo del ayuntamiento de Múzquiz, encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

Este espectáculo visual narrará los 100 años de historia del municipio y los 60 años del templo de Santa Rosa de Lima, reemplazando este año los tradicionales tapetes artesanales de Huamantla, Tlaxcala.

La víspera de la fiesta, el viernes 29, se celebrará una misa nocturna a las 22:00 horas, acompañada por el repique de campanas que anunciará el inicio de la festividad.

Posteriormente, se llevará a cabo una velada de rosas y luces en honor a Santa Rosa de Lima, donde los asistentes llevarán una rosa natural y una vela. A las 23:30 horas, coros y un mariachi ofrecerán una serenata a la santa patrona.

El sábado 30, las actividades comenzarán desde temprano con las tradicionales mañanitas y laudes, seguidas por una misa concelebrada a las 08:00 horas.

Durante el día, se presentarán danzas locales con la participación de visitantes de Ciudad Acuña y Piedras Negras, además de un viacrucis solemne con la reliquia de Santa Rosa de Lima a las 11:00 horas y una misa solemne al mediodía. A las 16:00 horas se celebrarán bautismos.

Por la tarde, a las 18:00 horas, se abrirá la gran kermés y el festival artístico. A las 20:00 horas se celebrará otra misa solemne, seguida por la subida al campanario con el Santísimo y la reliquia de Santa Rosa de Lima, desde donde se bendecirá a toda la ciudad.

Finalmente, a las 20:15 horas, la alcaldesa Laura Jiménez inaugurará oficialmente el video mapping, dando paso a un espectáculo musical con la participación de "La Rebelión" del municipio de Sabinas, Coahuila. La comunidad espera con alegría esta celebración que une fe, historia y cultura, donde además se contará con la presencia del Obispo Alfonso Miranda Guardiola.