Entusiasma en Arteaga ´pacto´ con Argentina

ARTEAGA, COAHUILA.- Vendedores de manzanas en diferentes puntos de Arteaga coincidieron en señalar que ven con buenos ojos las gestiones que realiza el Gobierno del Estado con la Embajada de Argentina, con el objetivo de abrir nuevos mercados y lograr la exportación de la fruta hacia aquel país sudamericano.

Los comerciantes aseguraron que esta posibilidad representa una gran oportunidad para fortalecer la economía local y dar mayor proyección a la manzana arteaguense, reconocida a nivel nacional por su calidad y sabor.

Ramiro Sánchez, vendedor en el centro de Arteaga, señaló que confían en que el diálogo llegue a buen término. "Sería un paso muy importante que nuestra manzana llegue a Argentina. Nosotros sabemos que la gente que prueba este producto lo disfruta, y si se abre ese mercado, será también un orgullo para nuestra región", comentó.

Por su parte, Manuel Mendoza, productor y comerciante de la fruta, consideró que este tipo de gestiones ayudan a mantener viva la tradición agrícola del municipio.

"La manzana de Arteaga ha conquistado paladares en México y en otros países, y que llegue ahora a Sudamérica sería un logro muy grande. Esperamos que las autoridades y la Embajada lleguen pronto a un acuerdo", expresó.

Los vendedores coincidieron en que la apertura de nuevos destinos internacionales permitirá no solo mejorar la derrama económica para los productores y comerciantes locales, sino también posicionar a Arteaga como un referente en la producción de manzana de calidad.

Mientras tanto, siguen ofreciendo la fruta en calles, plazas y mercados del municipio, convencidos de que cada mordida de la manzana arteaguense reafirma la calidad de la producción local.