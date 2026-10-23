Funcionarios del INE asisten a fiestas de proveedor en Ciudad de México

# Exhiben a directivos del INE en fiestas de proveedor tras contrato de mil 173 mdp

Videos y fotografías muestran a funcionarios del Instituto Nacional Electoral en reuniones sociales organizadas por José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con compañías que han obtenido contratos para suministrar materiales electorales.

Ciudad de México.– Funcionarios de alto nivel del Instituto Nacional Electoral (INE) fueron exhibidos en reuniones sociales organizadas por el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor del organismo, luego de que empresas relacionadas con él obtuvieran contratos millonarios para la producción de material electoral.

De acuerdo con información difundida por Reforma, entre los asistentes frecuentes a estas celebraciones se encuentran Mario Alfonso Burciaga Esparza, director de Recursos Materiales y Servicios; Enma Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad de Género, y José Alberto Pérez de Acha, coordinador de la Unidad de Servicios de Informática.

Empresas bajo investigación

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha identificado al empresario como presunta cabeza de una red de compañías que habrían simulado competencia y operado como factureras en contrataciones de materiales electorales.

Entre las empresas señaladas se encuentran Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.

Otro antecedente que genera cuestionamientos involucra a Iliana Araceli Hernández Gómez, quien en 2021, cuando se desempeñaba como secretaria ejecutiva del organismo electoral de Oaxaca, asignó un contrato por 32 millones de pesos a Corporativo Zeg, empresa vinculada con Hernández Casillas.

Además, fuentes internas del INE señalaron que el empresario organizó durante el año pasado otras reuniones para celebrar el cumpleaños de Guadalupe Taddei, una en un restaurante de la colonia San Miguel Chapultepec y otra en una residencia particular.

Consejeros cuestionan la cercanía con proveedores

El consejero electoral Arturo Castillo consideró preocupante la asistencia de funcionarios del INE a este tipo de encuentros, debido a que puede generar dudas sobre la imparcialidad y la independencia de la autoridad electoral.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey cuestionó el mecanismo mediante el cual se realizan los nombramientos de directores dentro del instituto y advirtió que la concentración de estas decisiones en la presidencia puede debilitar la corresponsabilidad institucional.

La controversia vuelve a poner bajo escrutinio los procedimientos de contratación del INE y la relación entre sus funcionarios y los proveedores que reciben recursos públicos, en un contexto en el que el organismo se prepara para los próximos procesos electorales.

Los señalamientos y las investigaciones referidas no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial de responsabilidad contra las personas involucradas.