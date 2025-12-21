Fiscalía investiga extorsión a paisano en Coahuila: Federico Fernández Montañez

El Fiscal General del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que ya se dio seguimiento a la denuncia difundida en redes sociales, donde una usuaria de Facebook exhibió un presunto caso de extorsión cometido por elementos de una patrulla municipal contra un paisano.

De acuerdo con el fiscal, ya se solicitó información a las instancias correspondientes con el objetivo de recabar los elementos necesarios que permitan esclarecer los hechos y, en su caso, tomar una decisión conforme a la ley. Mientras tanto, señaló que se abrió un procedimiento interno como parte de las acciones iniciales.

Fernández Montañez fue enfático al señalar que no habrá tolerancia para este tipo de prácticas y que, en caso de que las acusaciones sean comprobadas, se actuará con todo el peso de la ley.

La denuncia en redes sociales

La denuncia surge a raíz de un video publicado en Facebook, donde una usuaria documentó el momento en que una patrulla municipal detuvo a un paisano. Posteriormente, la persona afectada fue entrevistada y relató que presuntamente le exigieron 200 dólares. El paisano indicó que provenía de Corpus Christi y tenía como destino la ciudad de Torreón.

Compromiso de las autoridades

Las autoridades estatales reiteraron su compromiso de atender cualquier señalamiento de abuso o extorsión, especialmente en contra de connacionales que transitan por el estado.