Fofo Márquez disfruta de privilegios en el Penal de Barrientos

La estancia de Fofo Márquez en el Penal de Barrientos, en el Estado de México, dista mucho de ser el castigo ejemplar que la sociedad esperaba tras su detención por el ataque a una mujer en 2024. Un hombre que recientemente recuperó su libertad y compartió módulo con el influencer reveló que Márquez ha logrado establecer una red de beneficios mediante el pago de fuertes sumas de dinero, lo que le permite mantenerse aislado de la población general y evitar las áreas de mayor riesgo.

Privilegios señalados

De acuerdo con el testimonio del exconvicto, estos son algunos de los lujos que el influencer mantiene dentro de la prisión:

Celda privada y equipada: A diferencia del hacinamiento que impera en Barrientos, Fofo ocuparía una celda acondicionada con colchón de alta calidad, televisor y acceso a ventilación preferencial.

Protección personal: El influencer contaría con un grupo de internos que actúan como sus "escoltas" personales, pagados por su familia para evitar cualquier tipo de agresión o extorsión por parte de otros reos.

Alimentación especial: Se reporta que Márquez no consume el "rancho" (comida oficial del penal), sino que recibe menús especiales que ingresan bajo acuerdos con el personal administrativo, incluyendo alimentos frescos y bebidas de marca.

Acceso a tecnología: El exreo asegura que, aunque está estrictamente prohibido, el influencer ha tenido acceso a dispositivos móviles en horarios específicos, lo que le permitiría mantenerse al tanto de lo que sucede en el mundo exterior y sus redes sociales.

La respuesta de las autoridades

Ante estas graves acusaciones, la Subsecretaría de Control Penitenciario ha sido cuestionada sobre la veracidad de dichos privilegios. Hasta el momento, las autoridades han mantenido la postura de que todos los internos son tratados bajo los mismos protocolos de seguridad, negando cualquier trato preferencial. Sin embargo, estas nuevas revelaciones han provocado que colectivos de derechos humanos y defensa de las mujeres exijan una auditoría interna en el penal para asegurar que el proceso contra Rodolfo "N" se lleve a cabo bajo los principios de justicia y no de corrupción.

Fofo Márquez se encuentra vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Mientras sus abogados intentan reducir la condena, su vida tras las rejas parece ser una extensión de la vida de excesos que presumía en sus videos, lo que refuerza la crítica sobre la existencia de un sistema de justicia paralelo para quienes cuentan con recursos económicos suficientes.