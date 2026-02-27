"El Mundial nos desplaza": Vecinos de CDMX alzan la voz por rentas que se disparan y obras del Estadio Azteca

Ciudad de México, 27 de febrero de 2026 — En pleno auge de la preparación para la Copa Mundial de Fútbol 2026, un grupo de vecinos y activistas de la capital mexicana salió a las calles para expresar su preocupación por el impacto social y urbano que ha traído consigo el torneo. Lo que para muchos es motivo de orgullo, para otros representa un riesgo de desplazamiento y encarecimiento del costo de vida.

Unos cien manifestantes marcharon pacíficamente desde distintos puntos de la Ciudad de México hasta las oficinas de la Secretaría de Turismo capitalina. La movilización, que transcurrió sin violencia, tuvo como objetivo exigir respuestas ante problemas que, aseguran, se están agudizando a raíz de las obras y la "turistificación" promovida por la llegada del Mundial.

¿Qué está molestando a los vecinos?

Los principales reclamos giran en torno a tres ejes:

Rentas disparadas: Habitantes de zonas cercanas al Estadio Azteca han denunciado aumentos considerables en los precios de alquiler. Según testimonios, departamentos que antes se ofrecían en alrededor de 8 000 pesos al mes ahora se anuncian entre 17 000 y hasta 25 000 pesos, presionando la economía familiar local.

Obras y especulación inmobiliaria: Las obras para adaptar la zona al Mundial, aunque en principio están destinadas a mejorar accesos y servicios, han sido vistas por muchos como un impulso a la especulación. Los manifestantes incluso mencionan construcciones sin permisos o con sellos de clausura que, a su parecer, siguen operando.

Turistificación y gentrificación: Más allá de la construcción física, los inconformes acusan que la llegada masiva de visitantes extranjeros fomentará un proceso de "turistificación": un cambio en la identidad y uso de los barrios, que podría terminar desplazando a quienes han vivido allí por décadas.

El telón de fondo: una ciudad en transformación

La protesta se inscribe en un contexto más amplio de tensiones en la capital. Expertos y asociaciones urbanas han advertido desde hace meses que la preparación para el Mundial no solo conlleva grandes obras, sino también efectos colaterales en el mercado habitacional. Estudios previos estimaban un aumento generalizado de la demanda de vivienda y alojamientos temporales, lo que presiona aún más el ya limitado parque de renta tradicional en CDMX.

Además, la necesidad de infraestructura —no solo deportiva, sino también hidráulica, de movilidad y servicios básicos— ha generado fricciones entre autoridades y residentes. Vecinos han señalado, por ejemplo, que obras para prevenir inundaciones alrededor del estadio han cambiado drásticamente el ritmo de trabajo y de la vida cotidiana en sus barrios.

¿Qué piden los manifestantes?

Al llegar a la Secretaría de Turismo, los participantes realizaron un micrófono abierto. Su mensaje central fue claro: no están en contra del fútbol ni de que México sea sede de un evento global... pero sí exigen que el progreso no les arrebate su hogar ni su identidad comunitaria.

Ahí, llamaron a las autoridades a:

Regular los incrementos de rentas vinculados a eventos específicos.

Transparentar y frenar proyectos inmobiliarios que operen sin permisos.

Garantizar que las inversiones en infraestructura atiendan también las necesidades de quienes viven en la zona desde antes de que el balón comenzara a rodar.

Un pulso urbano que apenas empieza

La protesta de hoy es apenas una de las múltiples voces que surgen en el marco del Mundial. Otros grupos sociales —como campesinos y transportistas, e incluso colectivos por desaparecidos— han anunciado marchas y acciones para visibilizar sus causas durante el torneo, con la intención de aprovechar el foco mediático mundial que atraerá el evento.

En una ciudad como la CDMX, donde la vivienda, los servicios urbanos y la convivencia social siempre han sido temas sensibles, los efectos de un evento de esta magnitud generan un debate que va más allá de lo deportivo: se trata de decidir qué tipo de ciudad queremos para todos.