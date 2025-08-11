Intensifican fumigación contra garrapatas en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La Dirección de Salud de Saltillo intensificó esta semana las brigadas de fumigación y control de plagas en zonas con alta incidencia de garrapatas, luego de que se confirmaran dos defunciones recientes por rickettsia en menores de edad.

Rubén Rodríguez, titular del área, informó que el sector Tanquecito encabeza la lista de colonias con más reportes, seguido de Landín y Ojo de Agua. "En Tanquecito tuvimos que regresar a fumigar por segunda vez debido a la presencia recurrente de garrapatas", señaló.

Las brigadas también atienden reportes en colonias como La Herradura, Las Teresitas e Isabeles, donde se han registrado casos positivos de rickettsia, aunque sin defunciones recientes.

En lo que va del año, Saltillo suma 17 casos confirmados de la enfermedad, con una tasa de letalidad cercana al 60 por ciento, lo que mantiene en alerta a las autoridades de salud.

Paralelamente, se continúa con las acciones contra el dengue. Rodríguez destacó que en la capital coahuilense solo se ha registrado un caso en 2025, mientras que en todo el estado suman 18.

No obstante, la Organización Mundial de la Salud estima que los contagios podrían aumentar este año, por lo que las campañas de fumigación se intensificarán en agosto y septiembre, aprovechando la temporada de lluvias y calor, cuando el mosquito Aedes aegypti se reproduce con mayor facilidad.

La población puede solicitar brigadas de fumigación directamente en las oficinas de Salud Pública Municipal, en horario de oficina.