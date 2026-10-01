Pemex controla conato de incendio en Dos Bocas, Tabasco

Pemex reporta conato de incendio en inmediaciones de Dos Bocas

TABASCO. Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó un conato de incendio registrado durante la madrugada de este jueves 1 de octubre en las inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco.

¿Cómo ocurrió el incendio?

De acuerdo con la empresa, el incidente ocurrió en la batería de separación litoral, donde se presentó un problema técnico relacionado con el flujo controlado de gas hacia un quemador de seguridad.

Pemex explicó que un sobrecalentamiento en el área provocó que el pastizal seco alrededor del quemador se incendiara, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de atención.

Acciones de la autoridad

Personal de bomberos de la Terminal Marítima Dos Bocas logró controlar y extinguir el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas ni daños en las instalaciones, según informó la empresa.

El incidente generó una columna de humo que pudo observarse desde varios kilómetros y provocó preocupación entre habitantes de la zona, luego de que imágenes comenzaran a circular en redes sociales.

Pemex señaló que las operaciones continúan con normalidad y que el incidente no ocasionó el cierre de los pozos productores de la región marina suroeste.