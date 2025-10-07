Jardín de Niños Luz María González de Berrueto: Director Alfonso Díaz Ramos

VILLA DE AGUJITA.- El director del jardín de niños Luz María González de Berrueto, Alfonso Díaz Ramos, informó que se han atendido partes involucradas en un incidente ocurrido con dos alumnos y actualmente se están llevando a cabo investigaciones siguiendo los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Díaz Ramos subrayó que el trabajo del plantel es investigar y llenar los protocolos correspondientes para determinar qué sucedió, garantizando la integridad de los niños involucrados.

El incidente ocurrió en el transcurso de la mañana del día dos de octubre, cuando los alumnos estaban bajo la supervisión de la maestra de grupo y dos asistentes sociales en el salón. La salida ese día fue a las 10:30 am debido a evaluaciones, y según la información recabada, la niña fue retirada a esa hora. Sin embargo, no fue hasta las 9:30 pm de ese mismo día (2 de octubre) que los padres reportaron características preocupantes en la niña, acudiendo al jardín de niños hasta el viernes 3 de octubre para dar aviso y recibir atención.

Díaz Ramos enfatizó que el alumno en cuestión tiene antecedentes de buen comportamiento, y nunca había presentado una situación similar. "El alumno muestra un buen comportamiento", comentó el director, destacando el cuidado que el plantel pone en la atención y protección de todos los alumnos. La investigación sigue su curso, y se espera que la instancia correspondiente dé los siguientes pasos basados en los protocolos y evidencias recopiladas.

Al ser preguntado sobre un mensaje para los padres de familia, quienes están preocupados por la situación, Alfonso Díaz Ramos expresó que desean que los padres se sientan confiados y tengan confianza en que el jardín de niños brinda toda la atención necesaria, cuidando siempre la integridad de los alumnos. "Queremos que sepan que se sientan confiados, que aquí se les da toda la atención y sobre todo pues siempre hemos cuidado la integridad de todos los alumnos", afirmó.

El director concluyó reiterando que se seguirán los resultados de la investigación y se actuará conforme a lo determinado por las instancias correspondientes, manteniendo el compromiso del plantel con la seguridad y bienestar de los estudiantes. No se proporcionaron detalles adicionales sobre la naturaleza específica del incidente debido a la reserva de los nombres y la confidencialidad del proceso.