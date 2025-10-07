Presidencia de México se Pronuncia ante Caso de Niña Abusada en Canadá

MONTERREY, NUEVO LEÓN – El equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha respondido oficialmente a la solicitud de apoyo para el caso de una niña de dos años presuntamente abusada por su padre en Canadá. La Presidencia de la República ha manifestado su disposición a intervenir y dar seguimiento a la denuncia, asegurando que las instancias federales y diplomáticas brindarán apoyo.

El caso, que involucra a una niña regia y un presunto abuso cometido por su padre en el extranjero, escaló a la esfera federal luego de que el equipo de abogados de la madre, Delia, entregara una carta a la mandataria. El equipo de Sheinbaum respondió formalmente, señalando que la solicitud "ha sido leída con detenimiento" y que se ha pedido el apoyo de "compañeros servidores públicos de las dependencias a las que corresponde ese tema".

Movilización en instancias nacionales e internacionales

La intervención de la Presidencia de la República subraya la seriedad con la que se está tomando el caso, el cual ha registrado una movilización en múltiples niveles:

CNDH y ONU: Además de la respuesta de la Presidencia, la denuncia fue presentada formalmente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismos que también han mostrado disposición para dar seguimiento y reforzar la visibilidad internacional del caso.

Avances Judiciales: En el ámbito legal, se han llevado a cabo estudios físicos y psicológicos a la niña por parte de peritos. Una audiencia clave está programada para el próximo 14 de octubre en el juzgado de exhortos, donde se definirán los pasos a seguir en el proceso judicial.

El caso de la niña abusada en Canadá continúa bajo gestiones de las autoridades regiomontanas y federales, buscando garantizar la protección de la menor y el estricto cumplimiento de la ley.