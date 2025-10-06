Donan órganos de Mujer de 55 años

SALTILLO, COAHUILA.– La generosidad de una mujer de 55 años permitió que cuatro personas recuperaran la esperanza de vida, luego de que sus órganos fueran donados en el Hospital General de Zona No. 2 del IMSS.

La procuración multiorgánica se realizó con éxito este sábado y representa la segunda intervención de este tipo en este hospital.

El equipo médico confirmó que la paciente fue una candidata idónea para la donación, lo que permitió recuperar dos órganos y dos riñones que ahora serán trasplantados a pacientes en lista de espera.

Con ello, cuatro personas que enfrentaban enfermedades crónicas y cuya salud dependía de un trasplante oportuno, podrán iniciar una nueva etapa.

El personal del hospital reconoció la decisión de la familia de la donante, que en medio del duelo optó por transformar la pérdida en una oportunidad de vida para otros.

"La donación de órganos es un acto de amor que trasciende y deja huella en la vida de quienes reciben una segunda oportunidad", expresaron los especialistas que participaron en la intervención.

El IMSS reiteró la relevancia de fortalecer la cultura de la donación y de hablar en familia sobre la voluntad de ser donante, ya que una sola decisión puede cambiar el destino de muchas personas.