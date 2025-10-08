Coahuila, Segundo Estado Más Seguro de México: Registra el Menor Índice de Homicidios

SALTILLO, COAH.— Bajo la implementación de la Estrategia y el Modelo de Seguridad encabezado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, el estado de Coahuila de Zaragoza ha consolidado su posición como una de las entidades más seguras del país.

Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Coahuila se ubica en el Segundo Lugar Nacional con la menor tasa de homicidios dolosos (homicidios intencionales) por cada 100 mil habitantes en todo México.

Resultados por la Estrategia de Seguridad

La información, que comprende el periodo de Enero a Septiembre de 2025, coloca a Coahuila de Zaragoza con una tasa de 1.76 víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, superado únicamente por Yucatán (0.92) en el ranking de menor incidencia.

Los resultados reflejan el éxito de la estrategia de seguridad estatal, que ha logrado mantener a Coahuila con una cifra considerablemente baja, especialmente en contraste con la media nacional:

* 1er Lugar: Yucatán (0.92)

* 2do Lugar: Coahuila de Zaragoza (1.76)

* 3er Lugar: Durango (2.49)

* Promedio Nacional de México (lugar 10): 6.82

El informe destaca que la entidad ha mantenido una baja incidencia en este rubro crítico, posicionándose como el segundo estado con menor número de víctimas en esta categoría de delito a nivel nacional.

Coordinación y Modelo de Seguridad

La Fiscalía General de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública han trabajado de manera coordinada bajo el modelo de seguridad del Gobernador Jiménez, enfocado en preservar el Orden y la Seguridad de la población.

Las autoridades reafirman su compromiso de fortalecer este modelo para continuar garantizando la tranquilidad y la paz social, un objetivo resumido en el lema de la campaña institucional: "#ACoahuilaLoCuidamosTodos"