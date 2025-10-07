Investigadores hallan conexión entre refrescos de dieta y autismo

¿Refresco de dieta y autismo? Un estudio en Estados Unidos encuentra una posible relación

Un estudio de investigadores del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas, San Antonio en Estados Unidos, reveló una posible relación entre los refrescos de dieta y el autismo.

Pues reveló que el consumo diario de refrescos de dieta o de edulcorante artificial por parte de las madres durante el embarazo o lactancia puede tener una relación con el autismo.

¿Cómo se relaciona el consumo de refrescos de dieta y autismo? Esto dice el estudio

Un estudio publicado en 2023 por la revista Nutrients reveló que el consumo de refrescos de dieta y aspartamo se relacionaría con el autismo. En dicho estudio se recopilaron estimaciones escritas del consumo de refrescos de dieta y aspartamo durante el embarazo o lactancia de 235 madres con hijos con un trastorno dentro del espectro autista y 121 niños sin autismo.

En los resultados se reveló que los niños con autismo tenían más del triple de probabilidades de haber estado expuestos diariamente a refrescos de dieta durante el embarazo o lactancia que los niños sin autismo.