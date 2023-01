Investigan a más exfuncionarios de la presidencia

Funcionarios del ayuntamiento de Monclova no están siendo vinculados por la Fiscalía Anticorrupción en la investigación que se lleva en contra del ex alcalde Gerardo García Castillo, sin embargo se solicitó información con respecto a la denuncia presentada por asignación de concesiones.

A través de redes sociales circuló un oficio de la Fiscalía Anticorrupción presentado al ayuntamiento el pasado mes de noviembre, en el que se señala y pide información de algunos funcionarios y ciudadanos.

Dentro del documento que se encuentra en la carpeta de investigación FEHC/167/2022 se pide información del cargo que ostenta u ostentaban algunos funcionarios así como el medio para localizarlos.

Entre los señalados se encuentra el ex alcalde Alfredo Paredes, el ex tesorero, Juan Carlos Terrazas, el ex Secretario del Ayuntamiento, Esteban Blackaller, el ex Director de Transporte Municipal Enrique Luna, Javier Hernández del Ángel, Antonio Gaytán San Miguel entre otros.

También se señala a Eleuterio López actual Secretario del Ayuntamiento, Rogelio Ramón, Regidor de Transporte, Gerardo García Castillo, ex alcalde, en total son 12 personas las señaladas en el documento.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento señaló que esta solicitud es ajena al caso que sigue el ex alcalde Gerardo García Castillo, quien fue detenido el pasado viernes y enfrenta un proceso por el delito de Ejercicio Abusivo de Funciones, en la modalidad de Adquisiciones Ilegales.

Es una denuncia presentada por un taxista Raúl Neri quien denuncio la asignación irregular de 300 concesiones en la administración de Gerardo García Castillo, en donde señala que se asignaron concesiones nuevas y no corresponden.

Señaló que como autoridad están dando la información que se solicita, sin embargo la denuncia que se realiza es infundada ya que en 2016 no asignaron nuevas concesiones sino que se renovaron por lo que existe un error.