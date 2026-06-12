"Era para 4-0": Javier Aguirre analiza la victoria de México en su debut en el Mundial 2026

La victoria de México en su debut dentro del Mundial 2026 dejó sensaciones encontradas para el entrenador Javier Aguirre. Aunque el conjunto tricolor sumó sus primeros tres puntos frente a Sudáfrica, el estratega consideró que el resultado final no reflejó por completo las oportunidades generadas durante el partido.

¿Qué declaró Javier Aguirre tras el partido?

Tras el encuentro, Aguirre admitió que el equipo tuvo dificultades durante la primera mitad, especialmente para controlar algunos ataques rivales. En su análisis, señaló que la selección permitió espacios que fueron aprovechados por el conjunto africano y reconoció que el funcionamiento pudo haber sido mejor.

El técnico también lamentó que México no capitalizara la ventaja numérica después de las expulsiones sufridas por Sudáfrica. A su juicio, el equipo redujo la intensidad cuando jugó con un hombre más y dejó pasar la posibilidad de ampliar considerablemente la diferencia en el marcador.

"Nos faltó ser más ambiciosos", expresó el seleccionador, quien consideró que el contexto del partido favorecía una victoria más contundente.

¿Cuál fue la opinión de Aguirre sobre el resultado?

Durante la conferencia de prensa posterior al compromiso, Aguirre fue aún más contundente al afirmar que el marcador ideal habría sido de 4-0. El entrenador destacó que existieron varias oportunidades claras de gol que no fueron aprovechadas y entendió la inconformidad de algunos aficionados presentes en el Estadio Ciudad de México.

Para el Vasco, una diferencia mayor habría dejado una mejor impresión en el arranque de la Copa del Mundo. Sin embargo, valoró que el equipo logró superar la presión y los nervios propios del primer partido del torneo, iniciando su participación con un resultado positivo.