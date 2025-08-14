Nuevo medicamento contra el cáncer elimina tumores agresivos

Medicamento contra el cáncer logra eliminar tumores agresivos: Esto se sabe

Cáncer de mama, melanoma y otros tumores agresivos fueron eliminados con este nuevo medicamento contra el cáncer. Gracias a los avances en medicina se ha logrado el desarrollo de un medicamento que elimina tumores agresivos: Se trata del 2141-V11, desarrollado por científicos de la Universidad Rockefeller en Estados Unidos.

Se sabe que este medicamento ha reducido los tumores metastásicos en 6 de 12 pacientes que forman parte de este periodo de pruebas, destacando que en dos casos el tumor desapareció por completo. La nueva versión del anticuerpo inmunoestimulador agonista de CD40, denominado 2141-V11, buscará demostrar su eficacia en humanos luego de arrojar resultados positivos en testeos con animales.

Medicamento contra el cáncer logra eliminar tumores agresivos: cáncer de mama y melanoma entre ellos. Este nuevo medicamento contra el cáncer arrojó resultados esperanzadores al demostrar los resultados en 12 pacientes con diversos tipos de cáncer metastásico, entre ellos con diagnóstico de;

melanoma

carcinoma de células renales

cáncer de mama

En los casos de los dos pacientes con melanoma y cáncer de mama, el medicamento logró eliminar ambos padecimientos al inyectarse directamente en los tumores, vía intratumoral. "La paciente con cáncer de mama metastásico, que también tenía tumores en la piel, el hígado y el pulmón, solo inyectamos el medicamento en la piel, vimos cómo desaparecían todos los tumores", detalló el laboratorio Jeffrey V. Ravetch.