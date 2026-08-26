Saltillo: 48 detenidos en operativos contra el alcohol en vía pública

Saltillo, Coah. - Los operativos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana contra la ingesta de alcohol en la vía pública continúan, reforzando la vigilancia durante los fines de semana.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que durante el cuarto fin de semana fueron detenidas 48 personas que ingerían bebidas embriagantes en la vía pública.

"En este fin de semana fue notorio cómo la gente ha hecho conciencia, evitando el consumo en la vía pública y realizando sus convivencias dentro de los domicilios o en las cocheras, pero de cualquier manera los operativos continuarán de forma permanente", señaló.

Garza Félix dijo que la indicación del alcalde Javier Díaz González es mantener cercanía con la comunidad, por lo que en las reuniones con vecinas y vecinos son ellos quienes han solicitado este tipo de acciones.

En total, desde que comenzaron los operativos contra el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, suman 215 personas detenidas.

El comisionado informó que la multa por incurrir en esta conducta es de 4 mil 600 pesos.

Durante el fin de semana, los recorridos que encabeza la Policía Municipal de Saltillo se concentraron en el centro, oriente y poniente de la ciudad; incluso hubo detenciones en el primer cuadro.

Algunas de las colonias donde se realizaron los operativos son Misión Cerritos, Gaspar Valdés, Puerta de Oriente, Loma Linda, Nuevo Mirasierra, Mirasierra, San José, Postal Cerritos, Rubén Jaramillo, Universidad Pueblo, Tierra y Libertad, El Tanquesito, La Minita, La Peñita, Chamizal, Guayulera y El Bosque.

También Los Balcones, Puerto de la Virgen, Puerto de Flores, Las Margaritas, Josefa Ortiz de Domínguez, Valle Escondido Norte, Valle de las Flores Popular, Roma, Pueblo Insurgente, Isabel Amalia, Antonio Cárdenas, Anáhuac, Panteones, Ejército Constitucionalista, Saltillo 2000, La Valencia, Andalucía y Evaristo Pérez Arreola, entre otras.

El comisionado puso a disposición de la comunidad el teléfono 844-414-11-14 de la Policía Municipal, así como los grupos de WhatsApp de seguridad, para reportar estas conductas.