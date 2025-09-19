Familia exige justicia por muerte de Carlos Gurrola en supermercado

Torreón: Exigen justicia por muerte de trabajador tras ingerir suero contaminado; familia sospecha que fue intencional

Torreón, Coahuila.– La familia de Carlos Gurrola Arguijo, trabajador de limpieza de 47 años, exige una investigación profunda y castigo para los responsables de su trágica muerte, ocurrida el pasado 18 de septiembre, tras más de dos semanas de agonía. El hombre fue hospitalizado luego de ingerir un suero rehidratante presuntamente contaminado con un químico corrosivo mientras realizaba sus labores en un supermercado de Torreón.

El incidente tuvo lugar el 30 de agosto, cuando Carlos, mejor conocido por sus compañeros como "Papayita", bebió una botella de suero que acostumbraba comprar y almacenar entre sus pertenencias. Según versiones de sus familiares, al ingerir el contenido por segunda ocasión, comenzó a presentar síntomas graves, lo que obligó a trasladarlo de urgencia a la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 71 del IMSS, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

De acuerdo con testimonios recabados por la familia, el suero habría sido adulterado con un desengrasante industrial, lo cual le provocó daños severos e irreversibles en órganos vitales. Aunque se iniciaron tratamientos médicos, su cuerpo no resistió las consecuencias de la sustancia ingerida.

Sospechas de encubrimiento y posible intencionalidad

Karina Gurrola, hermana de la víctima, denunció públicamente que tras el incidente hubo intentos de encubrimiento dentro del supermercado, incluyendo la presunta desaparición de la botella contaminada por parte de una trabajadora. "Queremos justicia, no queremos que esto quede en el olvido. Mi hermano no merecía morir así", declaró visiblemente afectada.

Por su parte, Pilar Arguijo, madre de Carlos, señaló que las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento no han sido útiles, lo que aumenta la desconfianza de la familia. "Dicen que no se ve nada, pero hay compañeros de mi hijo que aseguran haber visto la botella", expresó.

Estas declaraciones han reforzado entre sus allegados la hipótesis de que no se trató de un accidente, sino de un acto premeditado. La familia sostiene que el hecho pudo haber sido un atentado directo y demanda que la Fiscalía General del Estado de Coahuila tome cartas en el asunto.

Exigen acción de la Fiscalía

Hasta el momento, no se ha emitido una versión oficial detallada por parte de las autoridades estatales. No obstante, los familiares de Carlos Gurrola han solicitado a la Fiscalía General del Estado esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables, ya sea por acción u omisión.

El caso ha comenzado a generar atención en redes sociales y entre colectivos ciudadanos, quienes también piden que se garantice la seguridad laboral en centros de trabajo, y que este tipo de incidentes no queden impunes.

Mientras tanto, amigos y conocidos del trabajador lo recuerdan como una persona amable, trabajadora y dedicada. "Papayita", como lo llamaban con cariño, dejó una profunda huella entre sus compañeros, quienes ahora se suman al llamado por justicia.