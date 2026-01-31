Complicaciones por sarampión causan la muerte de un niño en Tlaxcala

Tlaxcala reporta la muerte de un niño por sarampión. La Secretaría de Salud de Tlaxcala reporta la muerte de un niño tras complicaciones por el sarampión.

Muerte del menor de edad del cual también las autoridades de salud del estado precisaron que no contaba con el esquema completo de vacunación.

El menor no estaba vacunado

Tras complicaciones por el sarampión, Tlaxcala registra muerte de un niño. A través de una ficha informativa, las autoridades de salud del estado de Tlaxcala reportaron la muerte de un niño proveniente de Puebla de un año y un mes de edad debido a complicaciones asociadas al sarampión. Muerte del niño por sarampión en Tlaxcala la cual se registró el viernes 30 de enero a las 10:31 horas, tras varios días de presentar complicaciones.

Cronología de los síntomas

Se detalló que la salud del niño se comenzó a complicar, desde el pasado 25 de enero, cuando presentó fiebre de 38 grados, ya para el 27 de enero el menor tuvo exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retroauriculares. Para el día 28 de enero ante la dificultad respiratoria que el niño presentaba fue ingresado al Hospital General de San Pablo del Monte, donde se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala donde las complicaciones del menor activaron el protocolo de caso sospechoso de sarampión, sin embargo, ante los esfuerzos el menor murió.