La NBA mira a Europa: avanza el proyecto de una liga continental al estilo Champions

La NBA continúa explorando la posibilidad de establecer una nueva competencia en Europa que funcionaría como una especie de "Champions League" del baloncesto. Aunque el panorama europeo ya cuenta con la EuroLiga, la liga estadounidense ha dejado claro su interés en crear un torneo propio con clubes del continente, cuyo acceso estaría determinado por el rendimiento en sus campeonatos nacionales.

De acuerdo con la propia NBA, el proyecto busca integrarse al ecosistema actual del baloncesto europeo. Los equipos participantes mantendrían su presencia en sus ligas locales y, además de algunas franquicias fijas, existiría un sistema de clasificación basado en el mérito deportivo. La idea contempla una liga conformada por entre 14 y 16 equipos, complementada con un formato abierto que permitiría a otros clubes europeos competir por un lugar mediante un torneo previo.

La propuesta de la NBA en Europa

Mark Tatum, comisionado adjunto de la NBA, explicó que se trataría de una competencia de primer nivel, con franquicias permanentes en ciertas ciudades, pero con espacios disponibles para que más equipos puedan incorporarse según su desempeño. Todo este plan se trabaja en conjunto con la FIBA y comenzó a discutirse públicamente desde marzo, con ajustes y precisiones en las semanas recientes.

Uno de los puntos ya definidos es que, a diferencia de la EuroLiga, la nueva liga no permitiría la participación de clubes fuera de Europa, salvo equipos de Israel. En ese sentido, NBA y FIBA no contemplan abrir la puerta a instituciones de otras regiones, como el caso del Dubai BC, cuyo ingreso sí se analiza dentro de la EuroLiga.

Cronología del proyecto

El arranque del proyecto no sería inmediato. Adam Silver, comisionado de la NBA, señaló que aún faltarían al menos un par de años para su lanzamiento, ya que es necesario dialogar con todas las partes involucradas. Si el plan avanza, la temporada inaugural podría celebrarse en 2027. Mientras tanto, la NBA ha comenzado a presentar la propuesta a equipos de la EuroLiga para evaluar si les resulta atractiva como una competencia paralela, tomando en cuenta experiencias pasadas poco exitosas en Europa.

Otro detalle relevante es que los partidos se disputarían con una duración de 40 minutos, alineándose con las reglas internacionales y no con el formato de 48 minutos utilizado en la NBA de Estados Unidos.

Respecto a los posibles participantes, aunque directivos de clubes como Real Madrid, Barcelona y Bayern Múnich asistieron a reuniones con representantes de la NBA en Londres, no existe confirmación oficial de su incorporación. De hecho, algunas instituciones como Panathinaikos, Bayern Múnich y EA7 Emporio Armani Milán ya renovaron sus licencias con la EuroLiga por una década más.

Incertidumbres económicas

La principal incertidumbre gira en torno al modelo económico. Los clubes aún no tienen claridad sobre las ganancias que obtendrían al sumarse al proyecto y, hasta ahora, lo único concreto sería una cuota de entrada estimada en 500 millones de euros. Este escenario ha generado dudas y resistencia, ya que abandonar la EuroLiga implicaría dejar de lado a otros equipos históricos del baloncesto europeo.