Alto Comisionado de la ONU exige rendición de cuentas por 23 muertes bajo custodia de ICE

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, pidió frenar la violencia y también las deportaciones a terceros países por parte de ICE.

"... un total de 23 solo en 2026. Tiene que haber rendición de cuentas por estas muertes"

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas

Volker Türk se manifestó de esa manera en la apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Demandas de rendición de cuentas

El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk, exigió que se finquen responsabilidades por las muertes bajo custodia de ICE.

ONU pide frenar deportaciones a terceros países

Volker Türk pidió frenar las deportaciones a países peligrosos donde los migrantes podrían enfrentar daños irreparables, incluido Haití.

De la misma manera, reclamó que se debe garantizar el debido proceso y evitar que las deportaciones se hagan a terceros países con los que no tienen ninguna conexión.