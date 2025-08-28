Perros entrenados detectan gusano barrenador en ganado en Jalisco

Con olfato y corazón: dos perros rescatados se convierten en héroes sanitarios contra el gusano barrenador en Jalisco

En un esfuerzo pionero en México, el estado de Jalisco ha puesto en marcha una estrategia innovadora para proteger a su sector ganadero de una de las amenazas sanitarias más peligrosas: el gusano barrenador del ganado (GBG). ¿Los encargados de esta misión? Habana y Hummer, dos perros criollos rescatados que han sido entrenados para detectar, con su fino olfato, la presencia de esta plaga en animales de producción.

El plan, impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco) y ejecutado a través de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), busca adelantarse a la expansión del gusano barrenador, una larva altamente invasiva que ya ha sido detectada en estados del sur del país y que representa un serio riesgo para la ganadería nacional.

¿Qué es el gusano barrenador?

El Cochliomyia hominivorax, conocido como gusano barrenador del ganado, es la larva de una mosca que deposita sus huevos en heridas abiertas de animales (e incluso humanos), donde las larvas se alimentan de tejido vivo. Esta infestación provoca dolor severo, infecciones secundarias, pérdida de peso, disminución en la producción de carne y leche, y en casos graves, la muerte del animal. En 2023, México emitió alertas por su reaparición luego de más de 25 años de haber sido erradicado.

Narices al rescate

Ante este panorama, Jalisco decidió apostar por una solución sustentable y llena de sentido social: el entrenamiento de perros mestizos rescatados para convertirse en centinelas sanitarios. Habana y Hummer, jóvenes y enérgicos, fueron seleccionados por su temperamento, agudeza olfativa y capacidad de socialización. Actualmente son capaces de identificar el olor específico de las heridas infectadas por las larvas del GBG en bovinos, porcinos, ovinos y caprinos.

Los canes fueron adiestrados por personal especializado bajo protocolos similares a los utilizados en unidades caninas de búsqueda de drogas o explosivos. Durante su formación, fueron expuestos a muestras biológicas en entornos controlados para que aprendieran a reconocer y señalar la presencia de la plaga con precisión.

Doble propósito: salud animal y bienestar animal

Además de contribuir al monitoreo sanitario en campo, esta iniciativa también representa un compromiso con el bienestar animal. Ambos perros fueron rescatados de situaciones de abandono, y ahora forman parte activa del equipo de vigilancia zoosanitaria estatal. 'Con esta estrategia, no solo protegemos al ganado jalisciense, también damos una nueva vida y propósito a estos animales', señalaron desde ASICA.

El uso de perros para fines veterinarios y de sanidad no es nuevo en el mundo, pero sí es una primicia en México en el contexto de plagas ganaderas. Expertos en salud animal han celebrado el enfoque como un ejemplo de innovación funcional y con impacto social.

Un modelo para el país

Jalisco es uno de los estados líderes en producción agropecuaria y por ello ha decidido tomar medidas preventivas ante el avance del GBG en regiones vecinas como Chiapas y Tabasco. La detección temprana es clave para evitar brotes mayores y proteger el patrimonio ganadero local.

Las labores de Habana y Hummer serán complementadas con campañas de educación en el campo, revisión de animales en puntos estratégicos y coordinación con productores. Si el programa resulta exitoso, podría replicarse en otras entidades del país.