Piden a padres regular uso de dispositivos

MONCLOVA., COAH.-El sub director de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos llamó a los padres de familia a controlar los tiempos de uso de dispositivos electrónicos a sus hijos, ya que está por iniciar la segunda parte del ciclo escolar y es importante que se incrementen las calificaciones al cierre de este año.

Rodríguez Ramos dijo que si bien se va a trabajar con los estudiantes que tengan bajo rendimiento escolar para evitar el índice reprobatorio, se tiene que trabajar en coordinación con los padres de familia para desde el hogar impulsar a los jóvenes a estudiar y dejar de lado el celular, la Tablet, el x box y todos los dispositivos que les causaron distracción durante las vacaciones decembrinas.

Dijo que los alumnos tendrán que retomar el ritmo de sus estudios para evita reprobar, pues si bien no se quiere dejar a los estudiantes en el grado que cursan actualmente, no se les puede pasar a otro año si sus conocimientos no son los adecuados, por lo que se debe poner especial atención a las clases luego de que inicien el próximo lunes.

Mencionó también que son los padres de familia quienes deben regular los tiempos de estudio, sueño y uso de los dispositivos electrónicos en sus hijos, ya que de lo contrario se les dificultará ponerse el corriente en sus clases, las cuales sufrirán algunas modificaciones en el proceso de enseñanza aprendizaje.