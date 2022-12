Por fin, rehabilitarán Urgencias de Clínica 7 del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará en el presente mes la licitación de dos importantes obras que se realizarán en la Clínica 7 de Monclova, en donde se renovará el área de Urgencias y se adquirirá un angiografo para exámenes más precisos.

Esto lo informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson Yribarren, quien indicó que en ambas obras se invertirán más de 137 millones de pesos.

Los 137 millones de pesos se dividen en 124 millones pesos en el área de Cuidados Intensivos y 13 millones de pesos en un equipo de angiografía, el cual permitirá realizar un examen de diagnóstico por imagen, cuya función es el estudio de los vasos sanguíneos que no son visibles mediante la radiología convencional.

"Está programado para que se licite en este mes, aunque aún no salen las licitaciones en Compranet, pero no hay cambios según lo que nos informa el delegado del IMSS, vamos a pugnar para que se quede en la región centro y no vengan otras compañías a apropiarse del poco trabajo que hay en loa región"

Se espera que antes de que termine el año puedan lograr la licitación de la obra para que en los primeros meses del 2023 pueda empezar, el área de Urgencias podría tener su "manita de gato" en la fachada, pero esto no es seguro o algo oficial.