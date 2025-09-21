Investigación en curso por robo a menores en primaria Cuauhtémoc

La comisión de delitos por parte de menores de edad sigue siendo una preocupación en la ciudad, luego de que la semana pasada se registrara un robo en la primaria Cuauhtémoc de la colonia Obrera Norte, donde al menos cuatro menores ingresaron al plantel y causaron daños. Al respecto, la titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, Martha Herrera, explicó que los adolescentes involucrados son imputables, por lo que la responsabilidad de establecer límites recae principalmente en los padres. "Ya cuando tienen más de 12 años pueden ser imputables de conductas tipificadas como delito, si se cuenta con una denuncia, toma el caso el Ministerio Público especializado en adolescentes, que dará el tratamiento correspondiente y únicamente nos da vista para velar por los derechos de los menores durante el proceso". Mencionó que muchas veces se cree que por ser menores no se puede tener consecuencias, pero de acuerdo a la ley, después de los 12 años ya pueden ser imputados por algún tipo de conducta considerado como un delito. Es por ello que la subprocuradora de PRONNIF hizo un llamado a los padres de familia para estar cerca de sus hijos y establecer límites desde temprana edad y prevenir este tipo de conductas. "Muchos de estos jóvenes son criados por abuelas o tíos, y no hay como crecer bajo la guarda y custodia de los padres, la falta de atención, valores y educación, así como la ausencia de los padres, repercute en los jóvenes y puede derivar en conductas delictivas, consumo de sustancias o embarazo adolescente". La titular de la procuraduría hizo un llamado a los padres de familia para acercarse a sus hijos y buscar apoyo en talleres, terapias y programas especializados, con el objetivo de prevenir conductas que puedan derivar en procesos judiciales.