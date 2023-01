¿Qué pasó con Ana Walshe? Mujer de 39 años desaparece en Año Nuevo en Estados Unidos

¿Qué pasó con Ana Walshe? Una mujer de 39 años que desapareció en Año Nuevo en Cohasset, Massachusetts, en Estados Unidos; a casi 7 días de su búsqueda, su esposo está detenido.

Ana Walshe fue reportada como desaparecida por su jefe el pasado 4 de enero, luego de que no se presentó a trabajar y presuntamente su esposo llamó para avisar que no sabía nada de ella.

Después de la denuncia, las autoridades comenzaron la búsqueda de la madre de tres menores de 2, 4 y 6 años de edad; sin embargo hasta este martes 10 de enero no han dado con su paradero.

En tanto su esposo, identificado como Brian Walshe, fue detenido el pasado domingo 8 de enero, luego de haber dado declaraciones falsas con respecto a la desaparición de Ana Walshe y afectar la investigación.

A continuación te contamos lo que sabemos de Ana Walshe y su desaparición, el caso que ha conmocionado a Cohasset, Massachusetts, en Estados Unidos.

¿Qué pasó con Ana Walshe?

De acuerdo con medios locales, Ana Walshe fue vista por última vez por su esposo , Brian Walshe de 46 años, entre las 4:00 y las 6:00 a.m de Año Nuevo.

Posteriormente, cerca de las 6:00 am la mujer habría pedido un Uber o Lyft para ir al aeropuerto, donde tenía programado volar a Washington D.C. por una emergencia en su trabajo, según dijo el cónyuge.

Luego de ello, Brian Walshe, esposo de la desaparecida, señaló las actividades que hizo durante el día, en donde destacó el hacer compras en tiendas de Whole Foods y CVS, en Swampscott; no obstante, no se pudo comprobar que el hombre estuvo en dichos lugares.

En cuanto a Ana Walshe, se sabe que compró un boleto de avión para viajar a Washington D.C. el 3 de enero, pero jamás lo utilizó; la mujer tampoco llegó a su trabajo en Washington, D.C., ni a su departamento.

Del mismo modo, las investigaciones de las autoridades estadounidenses han determinado que ningún Uber o Lyft recogió a Ana Walshe en su domicilio el 1 de enero.

Además, el celular de Ana sonó en el área de su casa en Cushing Highway en Cohasset, Massachusetts, el 1 y el 2 de enero, después de que su esposo dijera que ella ya se había ido.

El domingo 8 de enero Brian Walshe fue detenido por las autoridades estadounidenses, quienes lo señalaron por engañar a los investigadores en la búsqueda de su esposa desaparecida.

Ese mismo día, tras obtener una orden de cateo en el domicilio de los Walshe, las autoridades localizaron rastros de sangre en el sótano, además de un cuchillo dañado y cubierto de la misma.

Cabe destacar que Brian Walshe, quien se encontraba bajo prisión domiciliaria por un fraude que cometió, presentó actividades inusuales el día 2 de enero, pues dijo haber salido por un helado con su hijo.

Sin embargo, también se encontró que el hombre de 46 años acudió a Home Depot, donde compró 450 dólares en artículos de limpieza , entre ellos:

trapeadores

baldes

lonas

Tyveks

paños

varios tipos de cinta adhesiva

Además, se le vio usando una máscara quirúrgica negra, guantes quirúrgicos azules y su compra la pagó en efectivo; de igual forma, se encontraron búsquedas relacionas con asesinatos en sus dispositivos móviles.

En ese sentido, el 9 de enero las autoridades del Tribunal de Distrito de Quincy, en Estados Unidos, procesaron al esposo de Ana Walshe por engañar a la policía entre el 5 y el 7 de enero, durante el curso de su investigación sobre su esposa desaparecida y retrasar la investigación.

Pues, según señalaron, al dar los testimonios falsos el esposo de Ana Walshe habría tenido la oportunidad de limpiar o deshacerse de la evidencia.

Por ello, el hombre deberá cubrir una fianza de $500 mil dólares en efectivo, si desea salir de la cárcel.

En tanto, la búsqueda por tierra de Ana Walshe ya fue suspendida, luego de dos días sin tener resultados favorables.