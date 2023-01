RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DÍAS...LA ANOCHE de ayer, iniciaron las acciones de la serie final de Play Off, en liga de beisbol del Pacifico, un enfrentamiento inédito entre Algodoneros de Guasave y Cañeros de Los Mochis, serie de 7 juegos a ganar 4, ayer iniciaron el Kuroda Parky la serie se va después al Estadio Emilio Ibarra Almada, los dos rivales casi tienen dos décadas sin conocer un título de campeonato, los Cañeros, reforzaron su rotación eligiendo al lanzador derecho Manny Barreda, perteneciente a los Tomateros de Culiacán, tomado previamente por los Yaquis de Obregón, siendo el pick número 1 del Draft de Refuerzos de primera ronda, en la segunda elección, los Cañeros tomaron al pitcher zurdo de los Venados de Mazatlán Braulio Torres Pérez.

QUE DECIR de los Algodoneros de Guasave, que reforzaron el infield y añadieron otro bate zurdo, el mexicano Juan Carlos Gamboa, el "Haper" batea para .266 AVG de por vida en postemporada con 4 home runs y 27 carreras impulsadas, la a segunda selección de Guasave fue el infield Jasson Atondo jugador estelar de los Naranjeros de Hermosillo, los blanquiazules llegan a esta instancia tras finalizar el calendario regular dentro de la cuarta posición del standing de puntos, para posteriormente derrotar a los Sultanes de Monterrey en la primera ronda y a los Naranjeros de Hermosillo en la Semifinal, ahora ante los Cañeros, van en busca del título de campeones y representar a México en la Serie de Beisbol del Caribe, en Venezuela.

POR CIERTO ya tienen boleto para participar en la Serie de beisbol del Caribe, los Federales de Chiriquí campeones de la Liga profesional de beisbol de Panama, estos derrotaron el jueves en juego final de campeonato a los Atlánticos de Bocas del Toro y Colón por pizarra de 7-4, de esta forma llevan el trofeo de campeones a sus vitrinas y ganarse el boleto para representar a su país en la Serie de Caribe ´Gran Caracas 2023´, este es el primer título de Federales en la pelota invernal panameña, aunque se encaminan a la que será su segunda participación en el Clásico Caribeño, luego de que en 2021 fueran designados por el circuito tras la cancelación de la temporada por COVID-19.

GRACIAS a dios, hoy domingo hay mucho ambiente deportivo, en esta región centro de Coahuila, por ejemplo en la nueva y renovada ciudad Frontera, que con acierto comanda Roberto Clemente Piña Amaya, tenemos que Liga intermunicipal de futbol rielero, que dirige Jaime Serna tiene liguilla, más de treinta equipos buscan boleto para la siguiente ronda del futbol, también por aquella bella población tenemos juegos de la Liga Ribereña, y claro la tradicional liga recreativa de beisbol de 50 y después en 15 días la de 60, en Castaños ya reporto Brigido Veliz, que tenemos juegos de la Liga Municipal de futbol asociado y otros eventos deportivo.

TAMBIEN aquí cercas Frontera, San Buena y Cuatro Ciénegas hay fiesta de Play Off de la liga de beisbol Ranchera, en fin vamos a esperar...MALA NOTICIA, me dieron ayer, sobre el deceso del grandioso jugadores de la época dorada, me refiero a Jesús "La Turra" Contreras, que falleció el día de ayer, después me documento para dar a conocer su historia.