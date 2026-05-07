Familias quedan sin hogar tras voraz incendio en tejabanes de Universidad Pueblo

SALTILLO, Coahuila.-La tranquilidad de la colonia Universidad Pueblo se vio interrumpida la noche de este miércoles, cuando un fuerte incendio arrasó con tres tejabanes ubicados sobre la calle Jesús Reyes Heroles, dejando a varias familias prácticamente en la calle.

De acuerdo con testimonios de vecinos, las llamas comenzaron alrededor de las 9:30 de la noche y rápidamente se propagaron entre las estructuras de madera y lámina. Videos compartidos en grupos vecinales de WhatsApp mostraron columnas de fuego que alcanzaban hasta cinco metros de altura, generando alarma entre los habitantes del sector.

El incendio comenzó alrededor de las 9:30 de la noche y se propagó rápidamente.

Ante la magnitud del siniestro, residentes solicitaron el apoyo urgente del cuerpo de Bomberos, cuyos elementos trabajaron por más de una hora para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otras viviendas cercanas.

Pese a la intensidad del incendio, no se reportaron personas lesionadas; sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales y hasta el momento no han sido cuantificadas. Los propietarios afectados no lograron rescatar ninguna de sus pertenencias, ya que todo quedó reducido a cenizas.

Bomberos trabajaron más de una hora para controlar el fuego y evitar daños mayores.

Habitantes de la zona señalaron que esta sería la quinta ocasión en que los mismos inmuebles, presuntamente propiedad de una mujer identificada como Marlen N., resultan dañados por incendios.

Vecinos también denunciaron que en el lugar suelen reunirse grupos de jóvenes ajenos a la colonia, por lo que sospechan que el fuego pudo haber iniciado accidentalmente a causa de un cigarrillo mal apagado. Las autoridades no han confirmado aún las causas oficiales del incendio.

Habitantes sospechan que el fuego pudo ser causado por un cigarrillo mal apagado.

Mientras tanto, las familias afectadas enfrentan ahora la pérdida total de sus hogares y buscan apoyo para poder salir adelante tras la tragedia.