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Alexis Ayala y Cinthia Aparicio anuncian su separación tras casi tres años

Ambos actores compartieron momentos románticos en redes sociales, pero los rumores de separación comenzaron a surgir meses antes de la confirmación oficial.

Por Staff / La Voz - 30 abril, 2026 - 03:39 p.m.
Alexis Ayala y Cinthia Aparicio anuncian su separación tras casi tres años

Alexis Ayala anuncia su separación de Cinthia Aparicio tras casi tres años de matrimonio.

Una vez más, Alexis Ayala tiene el corazón roto y esta vez se debe a que su matrimonio con la también actriz Cinthia Aparicio concluyó tras 2 años y 10 meses de que la pareja se diera el "sí" legalmente.

La noticia fue confirmada por el propio actor de telenovelas, quien platicó con la revista Caras y aseguró que fue la actriz —actual participante de ´Mi rival´— quien pidió la separación amorosa y legal.

"Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja", dijo el exparticipante de ´La casa de los famosos México´.

¿Qué llevó a la separación?

De acuerdo con la información, la pareja comenzó su noviazgo en 2021 tras conocerse en las grabaciones de la telenovela ´Si nos dejan´. Entre sus últimos momentos juntos, la pareja —que se lleva 28 años— realizó un viaje a Alaska, donde compartieron videos e imágenes espectaculares y muy románticas. Sin embargo, meses antes ya había rumores de una supuesta separación.

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