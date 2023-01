Vinculan a proceso a adolescente que presuntamente abusó de niño en salón de fiestas

Monterrey.- La Fiscalía de Nuevo León informó esta mañana de miércoles 18 de enero que el adolescente acusado de agredir sexualmente a un menor al interior de un salón de fiestas infantiles en Escobedo, será vinculado a proceso.

Lo anterior lo dieron a conocer a través de sus redes sociales.

"El adolescente que ya cumple tratamiento psicológico será investigado por delito Equiparable a la Violación y le fueron impuestas medidas cautelares de no acercarse y comunicarse con la víctima y sus padres", se lee en la publicación.

¿Qué pasó en el salón de fiestas Kiddo's en Escobedo?

El pasado 10 de enero se dio a conocer que una mujer identificada como Ivonne Quintanilla compartió que su hijo de tres años fue abusado sexualmente por un adolescente de 13 años, empleado de Kiddo's, un salón de fiestas, ubicado en avenida Benito Juárez 301, en la colonia La Encomienda, dentro de una conocida plaza comercial en el municipio de Escobedo, en Nuevo León.

Ivonne comentó que la agresión se realizó en el mes de noviembre, cuando ella y sus hijos acudieron a este lugar a una fiesta infantil.

Ivonne refiere que la agresión se realizó cuando su hijo se quedó solo por espacio de unos minutos, en lo que ella atendía a su otro hijo. Cuando regresó a buscar a su hijo, éste le comentó que el empleado lo había agredido sexualmente.

"Tienes como esa corazonada, ese instinto de mamá que nunca se equivoca. Voy y me acercó y veo a Marcelo (hijo) como algo inquieto, algo diferente, su mirada como perdida, salgo y me dice "mamá, el muchacho me metió el pene a la boca.

"Yo me nublé, me bloqueé, entré en shock, se los juro solamente escuchaba nada a mi alrededor, mi vista nublada, no coordinaba, solamente traté de agarrar a mis hijos." explicó Ivonne.

A través de su video, Ivonne invitó a madres y padres a estar atentos y hablar siempre con sus hijos sobre su cuerpo y crear un ambiente de confianza con ellos.

"De mamá a mamá con la mano en el corazón, yo que siempre estoy pecando de exagerada, me pasó cuando menos lo esperaba, cuando menos lo creía.

"Yo lo que les digo es informarnos, actualizarnos, acercarnos con personas profesionales, siempre hablarles a nuestros hijos de las partes del cuerpo siempre por su nombre, ésta es una herramienta para poder prevenir abuso sexual", mencionó.

Clausuran Kiddo's

El 11 de enero, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, informó que se clausuró el salón de fiestas infantiles Kiddo´s, ubicado en Plaza Nia.

A través de su cuenta de Facebook, el alcalde dio a conocer la noticia.

"La seguridad y bienestar de las familias de Escobedo es lo más importante. Es por eso que está tarde, elementos de Protección Civil, acompañados de personal de las direcciones de Comercio e Inspección y Vigilancia, clausuraron el salón de fiestas infantiles "Kiddo´s", ubicado en Plaza Nia, ya que no cuenta con los requerimientos, permisos correspondientes, ni el personal capacitado para su operación. ¡No pongamos en riesgo la seguridad de nuestras familias!", escribió.