¡AGUAS!..

ES TIEMPO DE REFORZAR MEDIDAS PREVENTIVAS...

ANTE LA NUEVA OLA DE CONTAGIOS...

LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE SALUD, ha logrado detectar un número menor de decesos hasta ahora. Sin embargo, no dejan de alertar sobre la presencia de la nueva variante Ómicron, lo mismo que las recomendaciones protocolarias. Y, en el mejor de los casos, como se dice, a no bajar la guardia para evitar la propagación del Ómicron que es más contagioso...

EL TEMA ES CADA VEZ MÁS PREOCUPANTE?

LA SECRETARÍA DE SALUD DE COAHUILA confirmó ayer los tres primeros casos de la variante preocupante Ómicron (B.1.1.529) en la entidad. El titular de la citada dependencia, ROBERTO BERNAL Gómez dijo que los casos se detectaron en el municipio de Torreón y que se trató de dos mujeres y un hombre con antecedente de viaje a Estados Unidos...

LA DEPENDENCIA DE SALUD ESTATAL...

DETALLÓ QUE LOS PACIENTES SE ENCUENTRAN ESTABLES y que son dos mujeres de 21 años de edad, una procedente de Nueva York y la otra de Dallas, Texas. El tercer caso de la variante de preocupación se identificó en una persona del sexo masculino de 55 años que viajó la semana pasada a Nueva York. Se dio a conocer que todas estas personas se realizaron la prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) y que se encuentran bajo vigilancia epidemiológica por lo que serán dados de alta una vez que concluya su periodo de aislamiento...

EL GOBERNADOR...

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís estuvo presente ayer en la reunión de Subcomité Técnico Regional #COVID19 con las nuevas alcaldesas y alcaldes del norte y cinco manantiales, a los que reiteró el apoyo y disposición de su gobierno para conjuntar esfuerzos y sacar adelante los temas centrales de sus municipios; las prioridades siguen siendo la salud, reactivación económica y seguridad de nuestro estado. Pero sobre todo a enfrentar la contagiosa variante...

IGUAL QUE UN DÍA ANTES EN YORREÓN?

RIQUELME SOLÍS ofreció cifras de contagios y comentó sobre los acuerdos sostenidos con alcaldesas y alcaldes sobre las medidas y protocolos a seguir, buscando frenar el coronavirus y sus variantes, destacando el avance de más de un 80 por ciento en vacunación con esquema completo y la reanudación de vacuna a menores 12 a 17 años?.

DIJO QUE COAHUILA...

SE MANTIENE EN SEMÁFORO VERDE, pero insistió en la necesidad de seguir aplicando los protocolos y medidas de prevención como el uso de cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos, mantener la sana distancia y a los munícipes, les pidió mayor control en eventos. Sobre la reactivación de educación presencial, dio a conocer que se reunirá con los jefes y las jefas de las 38 comunas para establecer medidas...

SOBRE LOS CAMBIOS EN SU GABINETE...

RIQUELME SOLÍS dijo que durante el actual trimestre surgirán los movimientos que sean necesarios y que en su momento los dará a conocer?

COMO DATO ADICIONAL LES DIRÉ?

QUE MÉXICO ES EL PAÍS LATINOAMERICANO CON MÁS CASOS registrados de la variante ómicron de Covid-19, de acuerdo con el registro de la Iniciativa Mundial para Compartir Todos los Datos Sobre la Influenza (GISAID, por sus siglas en inglés). De 94 países enlistados en la plataforma internacional, hasta este 4 de enero, México se ubica en el lugar 21, siendo el primero a nivel Latinoamérica...

SEGÚN LA GISAID, Y AUNQUE ALEJADO DE LAS NACIONES QUE MÁS CONTAGIOS PRESENTAN, el país ha reportado un total de 374 casos de Covid-19 donde se identificó la variante ómicron. Detrás se coloca Chile CON 327 CONTAGIOS...

EN TANTO, A NIVEL MUNDIAL, EL REINO UNIDO se posiciona en primer lugar con 72 mil 193; Estados Unidos en segundo, con 35 mil 351; y Dinamarca en tercero, con unos distantes siete mil 233 casos...

EL VECINO PAÍS DEL NORTE?

REGISTRÓ EL PASADO LUNE una cifra récord a nivel mundial. Autoridades sanitarias contaron en 1.082.549 nuevos casos de coronavirus. El balance, confirmado por la Universidad Johns Hopkins, además apunta que 1.688 personas murieron en 24 horas. Algo que nos debe preocupar a todos, miles de connacionales viajan diariamente a los Estados Unidos, donde un elevado porcentaj3e de ciudadanos se niegan a ser vacunados contra el Covid-19, la mayoría republicanos, otros por sus creencias religiosas, por temor, o simple valemadrismo a pesar de que las cifras continúan en aumento y sin importarles las consecuencias que pued3en generar...

EN MENOS DE DOS SEMANAS...

ME TOCA IR AL MÉDICO en aquel país para mi chequeo rutinario, pro la verdad es que esta incertidumbre me atemoriza y más porque ni siquiera sé cuándo me podrán aplicar la tercera dosis de vacuna Pfizer que por mi edad (a punto de cumplir 64 años), desde octubre o noviembre debieran aplicado?

NUNCA SE HABÍA REGISTRADO TAL CIFRA DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA. Estados Unidos marcó un récord mundial de contagios por Covid-19 el lunes 3 de enero, con 1.082.549 nuevos casos...

AYER EN NUESTRO COAHUILA...

SE REPORTARON 441 nuevos casos de Covid, entre ellos 17 muertos...

Saltillo suma 399 casos activos, mi pueblo, 57, por eso insisto ¿Debemos preocuparnos o hacer como que la Virgen nos habla?...

HUGO LOZANO SÁNCHEZ?

OFRECIÓ UN DESAYUNO A los y las colegas con motivo del Día del Periodista?

MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ CASAS?

EX RECTOR DEL Instituto Politécnico Nacional (IPN) visitó ayer mi pueblo a donde acudió a pagar su Impuesto Predial, aprovechó para saludar al alcalde de la tierra que lo vio nacer, se dieron el abrazo de año nuevo e intercambiaron experiencias, deseando que este 2022 sea mucho mejor. Nada se dijo del proyecto de construcción de la UPPIC San Buena, institución que sigue operando en instalaciones del CECYTEC?

EN LO PERSONAL...

LO VEO DIFICIL, ya que quien impulsaba el proyecto era precisamente el paisano que estuvo con el Gobernador en la anuncio oficial en el terreno donado por el ayuntamiento y se dijo que en este mes se iniciaría la edificación de la primera de tres etapas?

ESTAREMOS AL PENDIENTE...

ABUR...