PESENTA GOBERNADOR COAHUILA MIL...

EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, presentó la octava edición de la COAHUILA MIL ruta considerada la más segura...

PROMOCIONA 12 MUNICIPIOS de la zona norte, centro-desierto y con una bolsa de 1 millón; se celebrar del 1 al 31 y sin apoyo del Gobernador difícilmente se pudiera realizar...

EL MANDATARIO, supervisó los trabajos del nuevo Parque Recreativo "Hilandera La Fe", un proyecto de gran impacto social que viene a transformar y mejorar la calidad de vida del sector poniente de la ciudad.

JUNTOS, SOCIEDAD Y GOBIERNO, SEGUIREMOS recuperando más espacios públicos para el fortalecimiento de nuestro tejido social. #CoahuilaFuerte...

NUESTRO ESTADO ES RICO EN GASTRONOMÍA, los Festivales en Parras de la Fuente son muestra de orgullo de Coahuila...

COMO RESULTADO DEL TRABAJO CONJUNTO ENTRE los diferentes órdenes de gobierno, los Poderes Legislativo y Judicial, así como de empresas, sindicatos y sociedad civil, Coahuila se ha mantenido como un territorio con estabilidad social y con generación de empleo...

LO ANTERIOR LO REITERÓ EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís al mencionar que el Pacto Coahuila, el cual se refrendó días atrás, ha sido fundamental en estos logros, al ser un modelo de diálogo social reconocido en todo el País...

LAS PORRAS, los grupos de personas que acuden a partidos de futbol tienen un coordinador, controlador, financiador y motivador que los mue ve de acuerdo a conveniencias...

NACEN CON EL FIN DE ANIMAR, darle, darle movimiento y colorido a determinada acción

VERGONZOSO Y TERRORÍFICO ESPECTÁCULO el ocurrido en Estadio la Corregidora de Querétaro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el país no deje de moralizarse para que no ocurran hechos como el del sábado pasado en el estadio La Corregidora de Querétaro, con la pelea entre barras de Gallos Blancos y Atlas...

EN SU CONFERENCIA DE PRENSA MAÑANERA, López Obrador indicó: "La enseñanza que nos deja esto, es no dejar de moralizar a México, de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices, de que la felicidad no es la riqueza o no sólo es eso sino estar bien con nosotros mismos y con el prójimo"...

EL SÁBADO 4 DE MARZO, después de las 5:00 pm, hora del centro de México, criminales camuflados de aficionados de los Gallos del Querétaro y de los Zorros del Atlas protagonizaron una reyerta que dejó 22 lesionados de consideración, algunos graves, invasión de cancha y suspensión del partido cuando el visitante (campeón) adelantaba al cuadro local por la mínima diferencia.

EL COTEJO, QUE ERA TELEVISADO EN CADENA nacional, fue interrumpido cuando pseudoaficionados de los locales respondieron a las provocaciones y la agresión de uno de los suyos por parte del actual campeón, el Atlas...

COMO SUELE SUCEDER, SOBRE TODO EN PARTIDOS de mucha rivalidad, es una endeble malla la que separa a las "barras" rivales; a veces se toman medidas preventivas y dejan un espacio con butacas libres para evitar que la pasión se desborde, como sucedió ahora...

EL REGRESO DE LAS AFICIONES A LOS ESTADIOS atrae a miles de personas, muchísimas familias entre ellas, que van a disfrutar y a divertirse. No es el caso de las llamadas "barras" o "porras", las que llegan a incluir centenares de ´hinchas´ que son auspiciadas por los mismos clubes...

AMLO propone ´moralizar´ al país tras conflicto en fútbol mexicano; luego pide a feministas ¿no vandalizar?...

LA FAMILIA ES LA UNIDAD QUE MUEVE NUESTRA tierra y nos impulsa a ser mejores con su amor y cariño. ¡Feliz día a todas las familias coahuilenses!...

