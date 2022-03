EN MI DIARIO RECORRIDO POR ESAS CALLES DE DIOS, en busca del tema para este comentario, ayer fui a Frontera, tierra de mis ancestros donde tengo muchos amigos que me dispensan su amistad.

DOS DE ELLOS, ya senectos, me preguntaron que si conocía al "quinceañero", me sorprendió la pregunta y les dije quién es, al profesor Orlando Aguilera, porque el apodo, me contestaron tiene 15 años prendido de la ubre

EMPEZÓ, con Chuy Ríos, después con Amador Moreno, le siguió con Lencho Siller, y hoy esta con Piña, en todo este tiempo se hizo de mulas petra.

PUES GOZA de muy buena posición económica, tiene varias propiedades y un salón de eventos en el centro de nuestra ciudad, además de una concesión de taxis, después de ser un profesor cuida libros de una biblioteca, solo que a cada santo se le llega su función, ya que existen algunas demandas por unos terrenos del panteón, donde dicen tuvo mucho que ver, yo, como veo y escucho doy.

Hasta la próxima.