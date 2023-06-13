La vida es corta

Por Mundo Villa. Nuestra existencia , hay que vivirla con intensidad y optimismo, y nunca olvidar, que en cualquier momento se nos puede acabar, pues nadie es perene. POR ELLO, NO ES CONVENIENTE ALBERGAR ODIOS NI RENCORES, QUE SOLO ENVENENAN EL ALMA, la vida hay que disfrutarla con pasión y amor, todas las etapas de la ida, son maravillosas. LA PASIÓN POR VIVIR EN ARMONÍA, debe ser una prioridad para todos, porque el tiempo no se detiene, las altas y bajas siempre van a existir, con fe, sigamos adelante. LAS ADVERSIDADES, SON EL RETO QUE DEBEMOS ENFRENTAR CON DECISIÓN Y VALENTÍA, el deseo de superación, nos debe impulsar para salir adelante. EL AMOR, ES UN FUERZA EXTRAORDINARIA, para superar Los vaivenes del destino, recordemos, que EL HUBIERA, NO EXISTE.

HASTA LA PRÓXIMA.