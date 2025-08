Ojalá y AHMSA se venda en la primera convocatoria

Sería bueno que Altos Hornos de México, se venda en la primera convocatoria de esa manera no bajar el precio y conseguir cubrir la liquidación de sus trabajadores pero también que haya empresarios interesados en invertir la millonaria suma que se requiere para su reactivación.

Humberto Prado Montemayor, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que después de conocer el precio de la empresa ahora falta conocer que en realidad hay interesados en comprar toda la empresa, es la manera de que vuelva a operar.

"Si hay postores en la primera convocatoria entonces no habrá problema para cubrir la liquidación pero también es garantía de que puede volver a operar, nadie compra algo para mantener paralizada la inversión, todavía falta bue tramo dentro del proceso de quiebra de la empresa" subrayó.

Dijo que los mil 326 millones de dólares en que valoraron los activos de la empresa es una suma impresionante pero a eso se le debe sumar lo que se necesita para echarla a volar por ello señaló que lo interesante es conocer si existen inversionistas interesados en participar en la subasta.

Por otro lado, pese a que se comenta que cuando menos unas cuatro empresas de la localidad se encuentran en paro técnicos y otras despiden personal, al Centro de Conciliación Laboral no ha llegado representantes de empresas o dirigentes sindicales a formalizar ese proceso.

Roberto Ramírez García, director de la dependencia dijo que ha escuchado de esos procesos pero en realidad a la autoridad laboral no les han notificado nada, por ello señala que es posible que lo hagan de manera privada de común acuerdo entre dirigencia sindical y empresarios.

"Claro que deben notificar a la autoridad laboral, pero también es cierto en el caso de las empresas con Contrato Colectivo de Trabajo lo hacen de manera directa porque así lo manejan, además hasta la fecha no se han presentado trabajadores a quejarse o a exponer su inconformidad" subrayó.

Señaló que los comentarios son en el sentido de que por la presión del mercado diversas empresas tomaron la decisión de despedir personal, se manejan diversas cifras pero la realidad es que eso no ha sido notificado por empresas ni sindicatos a pesar de que es obligado, externó.

En otro tema, sigue la lucha de los ex trabajadores de AHMSA incluso se mantienen en su postura de no retirarse hasta en tanto no se les cubra su liquidación que debe ser conforme a los Contratos Colectivos de Trabajo, sin tomar en cuenta la cifra del valor en que se cotizó la empresa.

Fue el obrero Ervey Valenzuela, quien dijo que hay inconsistencias en el proceso de quiebra incluso no tienen confianza en el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, que sigue sin responder a los trabajadores pero también porque tiene un hermano dentro del proceso de quiebra.

Señala que el acuerdo de los trabajadores es seguir en movimiento y no abandonar los puntos de guardia, además reiteraron que no va a permitir que retiren maquinaria y equipo que reclaman terceros, si ya esperaron tres años pueden esperar a que concluya el proceso para que se les pague.

"Y entonces si pueden hacer lo que quieran, nosotros reclamamos lo que nos corresponde la liquidación conforme lo establecen los Contratos Colectivos de Trabajo no una suma irrisoria que se pretende entregar, por esa razón la lucha continuará hasta ser escuchados y por justicia se nos cumpla" enfatizó.

Nos leemos mañana.