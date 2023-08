NO, NO, NO, NO.

EL PADRE CRONOS, con su paso incesante sigue su marcha interminable, ya se llevó la quinta parte del sexenio y los NO, los sigue sufriendo la sociedad. NO, TÉRMINO CON LA POBREZA. NO, REGRESO EL EJÉRCITO A LOS CUARTELES. NO, ACABO CON LAS MUERTES VIOLENTAS. NO, CUMPLIO CON LA GASOLINA DE 10 PESOS. NO, HAY LA SALUD COMO EN DINAMARCA. NO, TÉRMINO CON LA CORRUPCION. NO RESPETA LA CONSTITUCION. SON MAS LOS NO, PUES LA LISTA ES MAS LARGA. Y SERIA EL CUENTO DE NUNCA ACABAR. LOS 30 MILLONES DE MEXICANOS DEL 18, YA NO LOS TIENE, YA QUE SOLO SE LA PASO, CULPANDO AL PASADO. P.D. LAS MAÑANERAS, SOLO HAN SERVIDO PARA LA POLARIZACION, ALGO QUE LE APLAUDEN COMO FOCAS SUS FANATICO