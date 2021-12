NUESTROS PAISANOS, quienes con su trabajo fecundo y creador en tierras ajenas se soban el lomo, siguen enviando remesas de billetes verdes a sus familias de todo el territorio nacional.

RECURSOS QUE CON AGRADO, reciben sus familiares que con nostalgia añoran la ausencia de algunos miembros de su familia, misma que se dio por salir a buscar lo que en México no tienen.

ESTA CONSTANTE LA LLEGADA, de envíos, lo reconoce el gobierno federal y hasta lo presume el presidente López Obrador en las mañaneras como si fuera un logro de su administración.

LA LLEGADA DE REMESAS, muchas veces no pueden cobrarse de inmediato porque las tiendas de conveniencia OXXO, ofrecen un servicio que no cumplen, pues en algunas ocasiones no tienen dinero para pagar los envíos.

