UN DÍA COMO HOY, pero del año de 1996, surcaron el aire de la región centro, por vez primera, estos comentarios amparados en la licencia de locutor # 21713 otorgada por la Secretaria de Educación Pública federal.

LOS 5 MINUTOS DE GRILLA, desde entonces los publica este diario, el año pasado el gobierno del estado me otorgo el reconocimiento por 25 años de trayectoria y hoy se cumple una año más.

NO SOY MONEDITA DE ORO, pues algunos políticos tiene la piel muy sensible y a varios de sus fanáticos no les gustan estos comentarios, pero me debo a mis miles de lectores.

EN MI QUEHACER COTIDIANO, no distingo colores, pues mi compromiso es con los miles de lectores y radioescuchas en las diferentes plataformas donde se publican mis comentarios, y mientras el creador del universo no decida otra cosa, SEGUIRÉ HACIENDO CAMINO AL ANDAR.

HASTA LA PRÓXIMA.