Entre Líneas

A NADA FUE ATTOLINI

El que nunca se para en el Congreso del Estado es el Diputado Plurinominal por Morena, Antonio Attolini Murra, hasta que finalmente se dignó a acudir a trabajar en la sesión de Legisladores este jueves.

De paso, el morenista habló lo que no había hecho en meses, pero sólo para dar un discurso que no llegaba a nada y al final, optar por la abstención y no apoyar así el Punto de Acuerdo que propuso su compañero de bancada, Alberto Hurtado.

Éste último propuso solicitar al Gobierno Federal un aumento del 25 por ciento en la inversión para las policías del Estado, y mejorar así a las fuerzas de Coahuila; sin embargo, Attolini se opuso a molestar a su jefe Andrés Manuel López Obrador y aunque habló del tema por más de media hora, al momento de la votación fue el único que se abstuvo, el resto de los Diputados votaron a favor.

En el momento tuvo los reflectores para él sólo y alargó más la sesión sin nada positivo qué aportar; incluso a pesar de las quejas del resto de los Diputados al ver que no iba a ninguna parte con sus argumentos.

RESPONDE HURTADO A MEJÍA BERDEJA

Luego de que el líder estatal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, aseguró que van a pelear contra Morena, sus "aliados" de coalición, por las candidaturas de las alcaldías de los municipios grandes, el Diputado Alberto Hurtado Vera consideró que lo único que provoca el ex Sub Secretario de Seguridad es la división dentro de la alianza.

El mensaje de Hurtado para Mejía Berdeja es que deje de lado los intereses personales que pueden mermar en las votaciones del 2 de junio, tal y como sucedió en los pasados comicios del 2023, por eso le recomienda sentarse a un diálogo de respeto y unidad.

Aunque reconoció que los aspirantes del PT tienen buenos perfiles, a Hurtado Vera le preocupa que vayan solos en algunos municipios, como Ciudad Frontera, Nueva Rosita y Saltillo, además de que fomenten la división de la coalición y de paso, demuestran que la lección que les dejó el año pasado no fue aprendida.

Pero al parecer nada de esto le interesa a Mejía Berdeja, quien como Dirigente en Coahuila del PT no se ha detenido para asegurar que no se van a dejar agandallar por Morena con una postura a la defensiva, brava y al final esta división augura nuevamente un final amargo en las votaciones del 2024.

EN PROBLEMAS EL PAN

A pesar de que extendieron el tiempo para el registro de aspirantes a las candidaturas de Coahuila, el Partido Acción Nacional todavía hasta este jueves no los tenía completos.

Gerardo Aguado, Secretario General en el Estado del albiazul, se muestra tranquilo de que para el cierre de la convocatoria del viernes el registro de los 38 municipios esté completo, pero un día antes les faltaban al menos ocho de ellos.

Con el tiempo encima y pagando las consecuencias del arranque de su líder nacional, Marko Cortés, quien se pasea con la candidata Xóchilt Gálvez en campaña y tranquilo por haber asegurado a Torreón, los panistas en Coahuila andan descabezados.

Según Aguado, estuvieron también analizando a los mejores perfiles para que los representen en las siguientes elecciones, pero la realidad es que están invitando hasta al gato para hacer bulto y poder conformar los cuadros.

Será ahora hasta la próxima semana cuando los la Comisión de los panistas definan y den a conocer a los candidatos oficiales, si es que los completan.

OPINIONES ENCONTRADAS POR PAPÁ DE DEBANHI ESCOBAR

En redes sociales comenzaron las opiniones acerca de la candidatura a una Diputación Federal del papá de Debanhi Escobar, la joven asesinada en Nuevo León en el año 2022.

Mario Escobar va por el Movimiento Ciudadano, y aunque el Partido Naranja ya se había adelantado para promocionarlo, las opiniones de la gente no solamente neolonesa, son opuestas.

Hay quienes dicen que inicia su carrera como político para legislar y trabajar en favor de las mujeres, luego del trágico homicidio de su hija que fue noticia a nivel internacional; incluso él mismo ha manifestado que esta es su intención.

La otra parte opina que se ha aprovechado de la situación para sacar ventaja con intereses personales y el caso de la joven le daría los votos para poder ganar en la contienda del 2 de junio.

Al tiempo.