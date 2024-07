Hace 55 años.

Amables lectores, tengan ustedes un buen día.

El 16 de julio de 1969 dio inicio la misión Apolo 11. Esta fue la primera vez en la que seres humanos caminaron sobre la superficie lunar. Para entonces la llamada "Guerra Fría" llevaba casi un cuarto de siglo. Era una competencia no declarada entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en la cual cada nación intentaba demostrar su superioridad ganando en cualquier tipo de competencia: desde el cuadro de medallas de juegos olímpicos hasta el campeonato mundial de ajedrez o la carrera espacial.

El tema de los viajes espaciales había estado en la literatura desde por lo menos el siglo II de nuestra era cuando Luciano de Samósata escribió una novela corta, "Historia Verdadera" en la que narra la travesía de un barco que es arrastrado a la luna por una tromba. Ya en el siglo XVII varios escritores como John Wilkins, Francis Godwin y Cyrano de Bergerac también escribieron acerca de viajes a nuestro único satélite natural.

En 1865 Julio Verne escribió "De la Tierra a la Luna". Al inicio de esta obra, el autor describe un protagonista estadounidense amante de la artillería (Impey Barbicane) quien se encuentra decepcionado al término de la Guerra Civil ya que ahora no tendrá manera de practicar su actividad preferida. Más adelante el mismo protagonista expone la idea de enviar un proyectil hasta la luna y es allí en donde Verne describe con asombrosa exactitud la manera en la que podría cumplirse el propósito del personaje de la novela. Incluso describió el conflicto entre Texas y Florida por ubicar el lugar de lanzamiento. En la actualidad los despegues se llevan a cabo en la Florida pero el Centro Espacial se encuentra en Houston. Y todo esto un par de décadas antes de que se produjera el primer automóvil con motor de combustión interna (el Benz Patent-Motorwagen, en 1886).

Volviendo a la carrera espacial. Fue en la década de los 80´s del siglo XIX cuando el científico ruso Konstantín Tsiolkovski elaboró una teoría acerca de los cohetes compuestos por varias etapas y propulsados por combustible líquido que podrían llegar al espacio. Sería hasta 1926 cuando el estadounidense Robert Goddard diseñó un cohete de uso práctico.

Por ese tiempo, científicos alemanes también estaban desarrollando tecnología de cohetes para aplicarla en artillería de largo alcance. Wernher von Braun adoptó muchas ideas de Goddard, estudió sus cohetes y les hizo mejoras notables. En 1942, el cohete alemán A4 se convirtió en el primer proyectil balístico de combate. Al año siguiente se renombró como V2 y se inició su producción en masa. Tenía un alcance de unos 300 kilómetros y una ojiva de 1000 kilogramos.

Al término de la Segunda Guerra Mundial los científicos alemanes fueron capturados, algunos por los Estados Unidos y otros por la Unión Soviética. Sus conocimientos fueron parte importante del desarrollo en esta tecnología en ambos países.

Los primeros logros de la carrera espacial correspondieron a la Unión Soviética. En 1957 colocaron en el espacio el Sputnik I (primer satélite). El 4 de enero de 1959 lanzaron la sonda Luna 1 que fue el primer artefacto que llegó a nuestro satélite natural. El 12 de abril de 1961 enviaron a Yuri Gagarin (primer ser humano en el espacio) a bordo de Vostok I. Los Estados Unidos enviaron a Alan Shepard 23 días después. En 1963 fue enviada Valentina Tereshkova (primera mujer en el espacio) por parte de la URSS.

Cuando John F. Kennedy llegó a la presidencia de los Estados Unidos la carrera espacial ganó relevancia. El presidente manifestó la idea de que su país debería colocar un hombre en la luna y traerlo de regreso antes de que la década terminara.

En enero de 1967 ocurrió una tragedia que cobró la vida de los tres astronautas de la nave Apolo 1. Las misiones Apolo 2, 3, 4, 5 y 6 se realizaron sin tripulación. Las misiones Apolo 7 y 9 solamente realizaron órbitas en torno a la Tierra. Apolo 8 y 10 fueron misiones solamente orbitales sin alunizaje. Sería la misión Apolo 11 la primera en descender y dos de sus tripulantes los primeros hombres que pisaron la superficie de nuestro satélite (Neil Armstrong y Edwin "Buzz" Aldrin).

Hasta la fecha solamente una docena de seres humanos han pisado la superficie lunar. Todos ellos en misiones Apolo. La desaparecida Unión Soviética dedicó sus esfuerzos a otros proyectos y los otros países que se han incorporado a la exploración espacial aún no lo han logrado.

Por cierto, en algún reportaje que tuve la oportunidad de ver en televisión hace ya varios sexenios se hacía referencia a la disparidad de los montos gastados por EEUU y URSS en el tema de la exploración espacial. Los Estados Unidos gastaron como seis o siete veces lo que los rusos erogaron. Pero se describía un ejemplo. En ausencia de gravedad, la tinta de las plumas no fluye. La NASA destinó una gran cantidad de dinero en la producción de plumas que funcionaran sin gravedad. Los rusos dotaron a sus tripulaciones de lápices y sacapuntas.

Me he encontrado con personas que dudan de la veracidad de la llegada del hombre a la Luna (bueno, hay gente que aún cree que la Tierra es plana). Creo que los primeros en manifestar tales dudas hubieran sido los soviéticos hace ya mucho tiempo, y no lo hicieron.

Me quedan algunas otras cosas que quisiera comentarles, pero eso será más adelante.

Que tengan ustedes una excelente semana.