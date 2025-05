El internet y cuando todos tuvimos voz

Hoy 17 de mayo, en el marco de la celebración del Día Mundial del Internet, podemos saber que mas de 97 millones de mexicanos utilizan la red global, y si, son muchos pero quedan mas de 35 millones sin acceso. Sabemos que el 80 % de los usuarios utilizan la red para el el uso de redes sociales, por encima del envío y recepción de mails o mensajes instantáneos. Entre las más populares se encuentran Facebook, WhatsApp, YouTube, Tiktok y Twitter, en ese orden.

El Pew Research Center, un organismo independiente que informa al público sobre tendencias que se perfilan en América Latina y el mundo, especialistas además en investigación demográfica, análisis de contenido y otras investigaciones en ciencias sociales, informó que "Hoy, el 90 % de los adultos jóvenes usan las redes sociales; comparado con el 12 % del 2005", un incremento del 78 %. Al mismo tiempo, ha habido un incremento de 60 puntos entre las edades de 30 a 49 años, es decir, de un 8 % en el 2005 a un 77 % el día de hoy. Todos esos nuevos usuarios no están simplemente respondiendo a la presión social, la mayoría está de acuerdo en que las ventajas de las redes superan a sus desventajas.

Yo aquí mismo he criticado que nos hemos quedado absortos en los dispositivos tecnológicos abrazando un proceso de socialización con la tecnología, no con los seres humanos. Que gracias a Facebook sabemos mucho más de la vida de personas que no conocemos a lo que sucede en nuestra propia casa y que las redes sociales nos retratan de cuerpo entero, pues lo que somos como sociedad, lo hemos llevado a Facebook, Twitter, YouTube, TikTok e Instagram.

Pero también debo reconocer que, por primera vez en la historia, los seres humanos disponemos de una herramienta que nos da la enorme oportunidad de expresarnos, de buscar el reconocimiento social y de difundir cualquier expresión artística. Que las redes sociales han demostrado ser un instrumento muy valioso de información en contra de la censura y de las intentonas de poderosos en contra de la ciudadanía, fomentando un cambio en el modelo, pues las redes han obligado a quienes debemos rendir cuentas, a establecer un diálogo y no un monólogo, a no abusar del poder.

Y es que ha sido solo gracias a las redes que han trascendido escándalos de empresas contaminantes y esclavizantes, políticos corruptos o ciudadanos cuyo poder o posición económica, los hacía creerse impunes y que al final han sido denunciados, exhibidos y a veces hasta encarcelados. Casos tenemos muchos: Esa finísima persona que ahora está en prisión como el Fofo Márquez, que de no ser por las redes, jamás se hubiera sabido y mucho menos iniciado un proceso judicial en su contra. Hace unos días vimos con espanto el caso de Valeria Márquez, influencer víctima de feminicidio transmitido en vivo por ella misma.

Así queda claro que las redes sociales y el Internet no han cambiado nuestra pobre capacidad de interacción y aceptación social de quienes piensan distinto a nosotros. Ni el internet ni las redes sociales han servido para disminuir nuestra tendencia a la violencia. Pero su poder es innegable, pues gente, como usted y como yo, no necesitamos más de los medios tradicionales para comunicarnos, buscar reconocimiento social, difundir la ciencia, cualquier expresión artística o denunciar el abuso de los poderosos. Las redes sirven para causas que antes tenían un alcance limitado, para que los que no tenían voz hoy la tengan. En las redes se expresa nuestra capacidad de amar y de ser solidarios. Pero también, como siempre hemos hecho en la historia, los humanos lo han echado todo a perder.

La gran oportunidad para ayudar con las redes sociales a construir un mundo más igualitario, incluyente y tolerante, la hemos botado a la basura. Y es que a las redes hemos traído nuestras virtudes, pero también todos nuestros defectos. Tenemos la libertad para decir lo que sea y, a veces, a costa de lo que sea. Lamentablemente, las redes se volvieron altamente peligrosas, usan nuestra información privada de forma indebida e invita a que los gobiernos piensen en su regulación. Lo que me queda claro es que el Internet debe regularse, porque todas las redes han demostrado una y otra vez que no han podido con esa tarea, y nosotros tampoco, en esta, la única oportunidad en la historia en que todos tuvimos voz.

@marcosduranfl