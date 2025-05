OPTA POR LA PUERTA FALSA EXTRABAJADOR DE AHMSA DOS

Por causas que hasta el momento no se conocen, un ex trabajador de la planta dos de Altos Hornos de México decidió poner fin a su existencia y aunque de inmediato empezaron los comentarios claramente se alcanza a observar que ya no atrae la atención de la sociedad lo toman como algo normal.

Francisco Romo es el ex trabajador que salió por la vía rápida y aunque se busca la manera de ligarlo a la depresión por falta de trabajo, la verdad que esta ocasión es al revés, los comentarios en torno a ese suicidio reflejan que la gente ya no es sensible, porque dicen que no es por falta de trabajo.

Que e gasolineras, tiendas de conveniencia y gaseras hay trabajo pero que no aceptan porque estaban acostumbrados a otro estilo de vida, tanto en materia de salario y prestaciones como en las jornadas laborales, no hay duda que poco a poco el ambiente cambia por completo.

Incluso eso se puede observar con la falta de apoyo económico, la gente ya no aportó dinero incluso ya solo quedan dos partes, frente al punto nueve y en la puerta cuatro, todos los demás desaparecieron de la escena exactamente por falta de repuestas, dice la gente que se pongan a trabajar.

No hay duda que poco a poco cambia el pensamiento de la población y es que como Monclova es una ciudad pequeña todos se conocen entonces ya saben que muchos se fueron de la región a diversas partes de la república, incluso otros al extranjero para trabajar y estar en condiciones de hacer frente a los gastos de la familia.

Son muchachos principalmente los que se fueron, los que tienen hijos en edad escolar, se vieron obligados a migrar ante la falta de oportunidad de trabajo o bien porque no estaban de acuerdo con el salario que les ofrecían y así se puede tomar de esa manera de acuerdo a comentarios de empresarios.

Claro que se conoce casos de trabajadores a quienes se les dio la oportunidad de trabajar pero apenas recibieron el pago de la primera semana y se quejaron se les hizo muy poca la cantidad además esperaban vale de despensa, media hora de alimentos y hasta premio por puntualidad y asistencia.

Así es como se han manejado otros dicen que o van a trabajar por mil 500 pesos semanales, que prefieren aguantar porque trabajar ocho horas seguidas es mucho a cambio de poco salario y sin prestaciones, al menos es lo que ha recogido en este peregrinar de los últimos dos años.

En otro tema, la acción de la Fiscalía que procedió contra ladrones y compradores de cobre empieza a rendir buenos resultados, los reportes por fallas en el servicio telefónico y de internet van a la baja, es decir ya o bajan la red para llevarse el cobre que vendían en el mercado negro.

Christopher Alan Díaz Lara, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Teléfonos de México, dijo que todavía no termina ese problema aún sigue, pero ya no gran escala como hace unos días hasta 30 reportes diarios lo que afectaba a los usuarios porque no se podían atender de inmediato.

Dijo que conforme las autoridades continúen con su labor de desmantelar las bandas de ladrones y cerrar los negocios donde vendían el cobre, el ambiente va a cambiar por completo hasta que dejen de presentarse reportes por fallas en el servicio producto de los robos de líneas.

"Claro que todavía existe ese problema, pero ya es en menor escala, conforme las autoridades refuercen su acción y procedan contra los responsables no hay duda que los robos van a reducirse y con ello evitar que los usuarios resulten afectados, como ocurre a final de cuentas" señaló.

Nos leemos mañana..