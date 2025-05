Siguen Los Comentarios Sin Fundamento

Hay quienes aprovechan las redes sociales para incitar a extrabajadores de Altos Hornos de México a cometer actos vandálicos bajo el supuesto de que no hay nada en cuanto a liquidación se refiere, afortunadamente no hay respuesta incluso se alcanza a observar que ya no tienen el respaldo de la comunidad.

Y es que la mayoría ya se dio cuenta de que no es protestando en redes sociales como se arreglan las cosas, además es perder el tiempo, ir a movimientos es tanto como desgastarse tanto física como anímicamente, son ya dos años y la verdad no hay solución, porque no es una cosa fácil.

Cuestión de recordar cuando cerraron la carretera 57 en tres ocasiones en pleno calor y nada, incluso poco a poco empezaron a dividirse, ahora son nuevos actores los que aparecen en escena, los que iniciaron las protestas simplemente ya dejaron de participar y ya no aparecen en escena.

Así será poco a poco la gente se cansa, además hay que tomar en cuenta que tienen familia y necesidades que cubrir en el hogar, de ir a movimientos la pregunta es cómo le harían para hacer frente a esos gastos y es cuando sale la pregunta para los que aún siguen en las puertas de acceso.

Y en realidad no sé ganar nada, la empresa ya fue saqueada y de manera inexplicable nadie se dio cuenta de eso, fueron millones de pesos los que se llevaron en equipo en general por ello la pregunta que la gente se hace es porque razones no se dieron cuenta de que estaban robando.

Otra es como le hacen para los gastos, simplemente si trabajando no se completa ahora sin hacer nada es como para ponerse a pensar además hay que destacar que la población ya dejó de apoyarlos de manera económica, hay dos grupos en el punto nueve y la puerta cuatro que todavía siguen de pie.

Así se ve el escenario en lo que fue uno de los movimientos sociales más fuertes de los últimos años, protestaron, se desgastaron y a final del día todo sigue igual, incluso el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, sin dar la cara ni informar el estado que guarda el proceso de quiebra.

Y los dos responsables del cierre tampoco se ha vuelto a conocer nada, mientras en la región se viven serios problemas sociales y lo peor que no hay condiciones para contratar mano de obra, la industria local no crece, se encuentra rezagada las bolsas de trabajo no se abren y es una realidad.

Todavía no se puede conocer si las acciones en contra de taxis de plataforma rinden buenos resultados, corresponde a la autoridad informar porque pese a las denuncias contra operadores, el servicio sigue, sin que haya control en cuanto a la documentación que deben portar los choferes.

Javier Hernández del Angel, dirigente del taxistas Premier dijo que en el caso de los usuarios de este sistema, cuando por descuido o error se les olvida algo, el chofer tiene instrucciones de llevar a la central esos objetos y al momento que el usuario denuncie se le entrega.

Señaló que es fácil identificar al operador puesto que al momento de solicitar el servicio las operadoras tienen su base de datos del número y chofer de la unidad eso es garantía de que se les va a regresar lo que hayan olvidado, objetos de todo tipo como ocurre de manera ordinaria.

“En el caso de taxis de plataforma en realidad que no puedo decir si hay o no buenos resultados, eso corresponde a las autoridades que son quienes aplican los operativos que de manera cotidiana se aplican en el municipio, lo cierto es que el sitio Premier hace lo que legalmente corresponde” indicó.

Apuntó que seguirán con el servicio y aplicando todas las medidas de seguridad, además los taxistas tienen su licencia vigente y de chofer, las unidades con la identificación, con el número y con ello los usuarios se encuentran en condiciones de reclamar en caso de un incidente, insistió.

Nos leemos mañana..