"Cuenta renovada"

"Empezar un año nuevo es darte una oportunidad para cambiar, aprovechar y ser mejor en la vida".

El reloj de este año está por caducar, durante este tiempo hemos pasado por momentos de dificultad, dónde gracias a la ayuda de Dios, salimos adelante.

Mucha gente se nos adelantó en el camino, sin embargo, los que seguimos vivos tenemos el privilegio de abrazar, acariciar y demostrar nuestro afecto en vida.

No vivas de tus errores, aprende a darle vuelta a la página y darte un nuevo respiro, el pasado es tan solo una antesala de aprendizaje, si te fue mal en cualquier aspecto de tu camino, esfuérzate y mejora, ningún mal dura 1000 años, todo aunque parezca adverso simplemente pasa. Práctica el perdón para qué puedas renovarte, a veces viene la pregunta tan trillada a nuestra mente ¿Por qué me pasó a mi? No busques respuestas simplemente acepta tu realidad y continua. Somos seres humanos mientras tengamos vida, seremos alumnos de la experiencia aun y en el proceso sea doloroso vamos a encontrar la solución porque nacimos con la convicción de enfrentar cualquier problema con valentía , con la idea de crecer emocionalmente sin darnos por vencidos.

Yo te invito a reflexionar haciendo un paréntesis en tu vida y desaloja en este año qué está por terminar, todo aquello qué ya no te sirve, salda tus deudas emocionales y empieza de nuevo, es válido, tan solo decídete y me no esperes qué la muerte te gane y quite de tus manos la bendición de tener una cuenta de vida renovada.

Lic. Sergio canizalez Ibarra psicólogo general, citas previas al WhatsApp 8662394782.

