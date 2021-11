"Me valoro"

"Valorarme, es respetarme, ponerme atención, tener dignidad sin dejar a otros qué me himillen y me manejen a su antojo".

Me valoro cuando me doy cuenta que tan importante soy y no permito que otros me dañen física ni psicológicamente.

Me valoro cuando vivo del presente y entierro mi pasado en el olvido pues no merezco vivir mi vida con amargura ni resentimientos.

Me valoro cuando veo mi futuro con éxito y felicidad pues de mi depende ser feliz sin importar lo que dirán.

Defiendo mis ideales, mi manera de vivir pues nadie lo hará por mi.

Me valoro por lo que soy, aceptando mis debilidades y defectos.

Me valoro cuando reconozco que no a toda la gente le caigo bien Y no debo depender emocionalmente de las críticas de las personas.

Al valorarme, me doy la oportunidad de empezar de nuevo ya no pensando en los demás, sino enfocando mi persona sobre todas las cosas.

No temeré al cambio, pues es ahí donde desafío mis inseguridades y enfrentó mis temores ya que en realidad,el peor enemigo qué debo enfrentar es a mi mismo.

Me valoro cuando quiero cambiar mi entorno y puedo sacar mi carácter ante las adversidades de la vida.

Es ahora cuando decido a emprender mi nueva vida, mi momento es el ´aquí y el ahora" nada me detendrá pues me valoro y acepto tal como soy.

Lic. Sergio Canizalez Ibarra.

Psicologo general, citas previas al WhatsApp 8662394782.